FOTOS | ¿Quiénes están enterados de los poderes de Melinda Gordon?

Nuestra médium favorita, Melinda Gordon (Jennifer Love Hewitt) nos sorprende en cada capítulo de Almas Perdidas con todos los casos que se le presentan, pues si algo hay que admirarle es que sabe muy bien cómo llevar su vida privada, su trabajo y todo lo que hace con su don.

Pues ver fantasmas y, sobre todo, ayudarlos no es nada fácil, porque no todos creen que hay seres que se manifiestan en otro plano pidiendo ayuda para llegar a la luz y encontrar el descanso eterno.

Sin embargo, para este trabajo duro -varias veces- Melinda requirió ayuda y es por esto que algunas personas allegadas a ella supieron que tenía varios dones.

Es por eso que a continuación te diremos toooda la verdad de las personas que en realidad sabían sobre los poderes de Melinda. ¡Desliza nuestra galería y entérate!



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