FOTOS | Requisitos que necesitarías para entrar al equipo SWAT.

Como te habrás dado cuenta, ser parte del equipo SWAT de Daniel ‘Hondo’ Harrelson no es nada fácil, y no solamente porque hay ocasiones en las que habrá que sacrificar descansos en fines de semana, sino porque los malos están listos para hacer de las suyas a cualquier hora.

Y para eso el equipo S.W.A.T. debe estar preparado para hacer frente a los criminales y proteger a quien necesite ayuda.

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Pero para esto hay varios requisitos que debe reunir la persona que esté interesada en formar parte de los agentes SWAT, ya que no solo es saber manejar una pistola o conducir a la perfección por las calles.

Por lo que a continuación te presentaremos las condiciones que piden, todo lo que necesitarías para combatir al mal. ¡Desliza nuestra galería y entérate!

