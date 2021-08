FOTOS | Sacha Baron Cohen y los riesgos que ha enfrentado en el cine.

El actor Sacha Baron Cohen ha confesado que en más de una ocasión temió por su vida durante el rodaje de una de sus películas.

Sacha Baron Cohen es un actor, comediante, guionista y productor británico, mayormente reconocido por su papel como Borat en las cintas que llevan el mismo nombre.

El actor se ha caracterizado por su peculiar humor, el cual ha causado un poco de escozor en algunos personajes importantes, lo que a su vez ha puesto en riesgo su propia vida.

La historia se remonta al 2006, cuando Baron Cohen creó el personaje de Borat, un periodista de Kazajistán, que busca criticar los valores estadounidenses más tradicionales. La cinta del mismo nombre logró recaudar más de 260 millones de dólares en la taquilla mundial y catapultar al actor al estrellato.

Sin embargo, 14 años después, tras la elección de Trump como presidente de EUA, Baron Cohen decidió revivir a su personaje con el fin de desmontar al equipo del presidente, incluso rodó con la intención de estrenar la película antes de las elecciones del 3 de noviembre del 2020, y estuvo apunto de no lograrlo por la pandemia.

Finalmente, “Borat, la película film secuela” vio la luz y se reveló que la han visto millones de suscriptores de la plataforma por streaming que la proyecta.

A pesar del éxito, no todo ha sido miel sobre hojuelas, pues de acuerdo al mismo Sacha, en más de una ocasión temió por su vida durante el rodaje de esta película.

“Tuvimos algunas situaciones peligrosas. Este ha sido el proyecto más peligroso en el que he tenido que trabajar, pero sabía que valía la pena correr los riesgos, porque estaba muy preocupado por Trump, el trumpismo y las elecciones. Estaba en riesgo nuestra democracia y yo estaba realmente asustado, todo el equipo hablaba de las mentiras y las teorías de conspiración que el presidente expresaba y propagaba en las redes sociales, por lo que todo el equipo y yo asumimos inmensos riesgos a favor de la democracia. Hubo momentos que no quisera volver a vivir nunca, por eso el traje gris está guardado y no volverá a salir”, confesó en entrevista para ABC.

Aunque Baron Cohen es conocido por sus polémicos papeles, en su filmografía existen roles mucho más tranquilos, pero igual de importantes como El señor del tiempo en la cinta “Alicia a través del espejo”, donde lo vimos en una faceta completamente distinta, pero muy bien aterrizada.

