FOTOS | ¿Cierto o falso? Te decimos la verdad sobre Chris Evans.

Chris, el dentista

Es cierto, Chris Evans estuvo a punto de elegir la carrera de dentista, la idea era seguir los pasos de su padre, pero finalmente terminó siguiendo los pasos de su madre, quien era bailarina y directora de teatro.

¿Se convertirá en padre pronto?

Se dijo mucho que el coqueteo que han tenido la cantante Lizzo y Chris es en realidad una pista sobre su posible acuerdo para tener un hijo juntos, pero, lo cierto es que no existe tal, y por tanto, esta noticia es totalmente falsa.

Por poco y rechaza ser Capitán América

Antes de aceptar la propuesta para convertirse en Capitán América, Chris Evans estuvo en varias cintas que lo relacionan con el mundo de los cómics, e incluso, interpretó a la antorcha humana en las cintas de “Los 4 Fantásticos”, pero, la idea de incorporarse al Universo Marvel, lo asustó demasiado.

Evans tenía mucho miedo de convertirse en Capitán América, pero, por fortuna para todos los fanáticos de este icónico superhéroe entendió que la forma de combatir sus errores es arrojándose al vacío para enfrentar sus temores, y así lo hizo.

¡Se besan y no son novios!

Son varias las películas en las que hemos visto juntos a Chris Evans y a Scarlet Johansson, claro está, además de las múltiples entregas de Marvel en las que han compartido créditos, y la química que existe entre estos dos actores es innegable, a nadie le puede quedar duda alguna de que tienen una chispa especial, esos apasionados besos que han protagonizado en pantalla, no parecen ser resultado de la actuación.

Y a pesar de que los fanáticos de todo el mundo han suplicado que Scar y Chris sean los protagonistas de una historia de amor en la vida real, para ellos ese asunto queda únicamente en términos profesionales, pues, resulta ser que son tan buenos amigos, que fuera de pantalla son como hermanos.

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