Frankie Muniz habla sobre Hilary Duff “Me arrepiento de no haber seguido siendo su amigo”, ¿qué pasó entre ellos?

Frankie Muniz platicó en exclusiva con el podcast The Joe Vulpis Podcast, a quienes les confesó qué era lo que había sucedido entre él y Hilary Duff, a quien dejó de hablarle hace más de 20 años. ¿Qué ocurrió? Al parecer y según las declaraciones de Muniz, todo fue culpa de la mamá de Duff. Esto fue lo que relató en su entrevista.

"Tuvimos una relación fantástica cuando nos conocimos" relató el actor, "estaba en el set de Lizzie McGuire, en su camerino, y su madre estaba ahí, me preguntó '¿Qué harás este verano?', y yo le dije: 'Estoy grabando una película donde interpreto a un James Bond joven", refiriéndose a la película "Agente Cody Banks" donde Frankie Muniz estuvo como protagonista. Así el actor le contó todo al respecto a la madre de Hilary Duff, y según sus palabras ella le preguntó si ya tenían firmada a la actriz que sería su co-protagonista.

De acuerdo a Muniz la producción de la película iba a firmar a Kristin Kreuk, quien él realmente creía que estaba perfecta para el papel que iba a interpretar en la película. Pero todo cambió de un día para otro, tuvo una llamada con la madre de Hilary Duff, y esta le comunicó que Hilary había sido escogida para estar con él en la película.

Esta noticia no la tomó muy bien el actor, ya que creía que tendría cierta influencia en el estudio que estaba preparando la cinta, algo que claramente no sucedió. Y de hecho sus agentes le confirmaron que Hilary ya había sido contratada, y le explicaron que el visto bueno se dio porque ellos tenían una buena relación.

Me ponía muy triste cuando la madre de Hilary venía al set… Y si les dijera que no he vuelto a hablar con Hilary desde el último día de rodaje… No le he dirigido ni una palabra desde entonces. Esa es la verdad. Nadie sabe nada de mi historia con Hilary Duff.

En esta entrevista Muniz explica que está muy arrepentido de no haber seguido con su amistad, y que incluso dudaba de que la misma Hilary Duff supiera lo que realmente había ocurrido, y añadió que le encantaría retomar la comunicación con ella.

¿De qué trata Agent Cody Banks?

Esta película se estrenó en el 2003 con Frankie Muniz y Hilary Duff como protagonistas. Aquí conocemos a Cody quien no es otro adolescente común, es un agente de la CIA, y tiene una misión clara: acercarse a Natalie Connors (Duff) lo suficiente como para poder conocer a su padre, un peligroso científico que planea acabar con el país.