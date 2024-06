Sé parte de una misión padrísima y gánate un viaje a Barcelona, España con Azteca 7 y Mi Villano Favorito 4

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: DGRTC/0421/2024

Prepárate para una maratón de diversión y aventuras con Gru y su familia. No te pierdas ningún detalle de la transmisión de Mi Villano Favorito 1, 2 y 3, este domingo 23 de junio.

¡Participar es muy fácil! Aquí te contamos cómo hacerlo:

1. MECÁNICA DE LA DINÁMICA:

Las personas interesadas en participar deben revisar y aceptar las bases y condiciones, disponibles en el sitio web oficial de Azteca 7.

Los participantes deberán contar con pasaporte vigente al momento de participar y deberán sintonizar la transmisión del maratón de Mi Villano Favorito 1, 2 y 3 el domingo 23 de junio a partir de las 6:15 p.m.

a) Durante la transmisión del maratón de Mi Villano Favorito 1, 2 y 3, que será el domingo 23 de junio a partir de las 6:15 p.m en Azteca 7, aparecerán en pantalla unas plecas con una trivia sobre las películas. Deberás prestar mucha atención porque saldrán en diferentes momentos del maratón.

b) Al finalizar las tres películas, aparecerá un código QR que deberás escanear. Este te llevará a un formulario.

c) Contesta correctamente las preguntas del formulario.

d) Si eres la primera persona en responder de forma correcta las preguntas, podrías ser el ganador o ganadora de un viaje a Barcelona, España para 2 adultos y 2 niños menores de 16 años.

2. SELECCIÓN DEL GANADOR:





a) El equipo de Azteca 7 en presencia de un supervisor de la Secretaría de Gobernación, hará la selección del ganador (a) el día lunes 24 de junio. Para tales efectos, nos pondremos en contacto vía telefónica con el participante que haya concluido correctamente la dinámica publicada y cumpla con todas las bases y condiciones.

b) En caso de que el participante no pueda ser contactado o no cumpla con las bases y condiciones de esta dinámica, se procederá a elegir el siguiente participante en orden sucesivo.





c) Azteca 7, a través de una publicación en sus redes sociales oficiales, dará a conocer al ganador el miércoles 26 de junio.

3. INCENTIVO:

Un viaje para 2 adultos y 2 niños menores de 16 años a Barcelona, España, que incluye:

a) Vuelos:

Vuelos de ida y vuelta de la Ciudad de México a Barcelona, España.

b) Traslados:

Traslados de ida y vuelta al aeropuerto en Barcelona, España.

c) Alojamiento:

3 noches de alojamiento en Barcelona, compartiendo una habitación cuádruple, con desayuno incluido.

d) Experiencias:

Actividades opcionales, si el ganador las quiere tomar o tomar el día libre en Barcelona, sin gastos.

1. Experiencia de manejo de coches deportivos a Montjuic: El ganador tendrá la oportunidad de manejar un coche deportivo a lo largo del puerto de Barcelona y el casco antiguo. Vislumbrarán el Monumento a Colón de camino a la montaña de Montjuic, donde disfrutarán de unas vistas espectaculares del Mediterráneo y de toda la ciudad. El guía irá adelante en un coche y habrá un adulto y un niño por coche. La experiencia durará aproximadamente 40 minutos.

2. Vuelo en helicóptero o paseo en barco: El ganador y los invitados disfrutarán de 12 minutos de vuelo en helicóptero sobre la costa de Barcelona, o si lo prefieren, pueden cambiar el vuelo por un paseo en barco en la costa de Barcelona.

3. Experiencia de paracaidismo en interior: Ganador e invitados experimentarán la emoción del paracaidismo en un túnel de viento. Los instructores realizarán una sesión informativa de 20 minutos, enseñarán a los ganadores a volar y estarán presentes durante toda la experiencia. Cada participante realizará 2 vuelos consecutivos (equivalentes a 2 partes de caída libre de un paracaidismo a 4000 m).

4. RV Heist Challenge: Se trata de un juego de realidad virtual tipo “escape room” en el que los ganadores llevarán unos auriculares y tendrán que trabajar juntos para resolver pistas en un plazo de 1 hora.

5. Misión de búsqueda del tesoro en coche amarillo: (1,5 horas) - El ganador y los invitados manejarán por Barcelona en pequeños coches amarillos y tendrán que resolver pistas durante una experiencia de búsqueda del tesoro por toda la ciudad, cada participante tendrá un cuadernillo con tareas y preguntas que responder durante la experiencia. Habrá un adulto y un niño por coche.

4. EXCLUSIONES

El premio excluye transportación hacia y desde el aeropuerto de salida, alimentos y bebidas, atracciones, excursiones, tratamientos, visas, gastos personales y todo lo que no se expresó en el paquete de premio. El premio consiste únicamente en los elementos expuestos como “incluidos”.

Todo lo no especificado en estos términos y condiciones como “incluido” en el paquete de premios está “excluido”. El premio excluye (no se limita a): gastos, seguros de viaje por actividades no incluidas en el premio, gastos de efectivo, comidas, transporte adicional al mencionado como “incluido”, costo de visa, pasaportes, llamadas telefónicas, propinas, incidentes, souvenirs, seguridad y/o costos de salida. Todo lo excluido en este premio es total responsabilidad del ganador y su acompañante.

5. OTRAS CONDICIONES

I. Todos los elementos del premio están sujetos a disponibilidad, sin alternativa a ser entregados en efectivo. En caso de no haber disponibilidad, se podrán ofrecer experiencias y elementos de la misma naturaleza y/o valor. El premio es intransferible y no reembolsable. El ganador no puede cambiar, modificar, sustituir o ampliar cualquier elemento del premio (en su totalidad o en parte).

II. El (la) ganador(a) deberá enviar y/o entregar a TV Azteca S.A.B. de C.V. (TV Azteca), cuando así se le indique, identificación oficial personal y domiciliada de él/ella y comprobante de domicilio, en caso de requerirlo.

III. No podrá ser ganador un participante que ya haya ganado en alguna otra dinámica emitida por TV Azteca en un plazo de 6 meses previos a la dinámica en proceso.

IV. Esta dinámica es válida en la República Mexicana.

V. Quedarán eliminados los usuarios que incluyan en sus mensajes alguna frase ofensiva, groserías, reclamos, etc.

VI. TV Azteca se reserva el derecho de no entregar el incentivo en el caso de comprobar la existencia de conductas fraudulentas por parte de los afortunados que resulten seleccionados, sin que sea necesario acreditar ante autoridad alguna evidencia de dicha conducta fraudulenta del supuesto afortunado seleccionado(a).

VII. TV Azteca NO se hace responsable de ningún tipo de gasto adicional a los incluidos en el incentivo, en que incurran los participantes durante la dinámica, incluyendo, pero no limitado a gastos de traslado y acceso a las instalaciones de TV Azteca, en caso de que aplicara.

VIII. Los datos que en su caso proporcionen los participantes a TV Azteca serán tratados con base en lo establecido en el aviso de privacidad ubicado en https://www.tvazteca.com/politicas.html .

IX. TV Azteca se reserva el derecho de anular cualquier participación en caso de detectar cualquier anomalía, a su total discreción. TV Azteca no asume responsabilidad alguna en caso de fallas en los equipos, técnicas, de comunicación o cualquier otra que pudieran ocasionar pérdidas de información o afectar la participación del usuario. Del mismo modo, si se recibe una cantidad inferior a 10 participantes, se podrá dar la dinámica por desierta, sin tener la obligación de entregar el incentivo.

X. TV Azteca se reserva el derecho a modificar las bases y mecánica sin previo aviso, cualquier modificación será publicada en este sitio.

XI. No podrán participar empleados ni exempleados de TV Azteca ni empresas o subsidiarias de Grupo Salinas, ni sus familiares en línea directa o segundo grado.

XII. TV Azteca podrá modificar el incentivo por algún otro similar y equivalente.

XIII. La participación confirma la aceptación, autorización y reconocimiento que la información, videos y/o imágenes enviadas podrán ser utilizadas por TV AZTECA y/o cualquier tercero que esta designe, independientemente del uso total o parcial que se le destine haciéndose responsable el participante de todos los derechos que el registro genere.

XIV. Las fechas específicas de viaje y los acuerdos están sujetos a los viajes aéreos, vacaciones, fechas de disponibilidad restringida, y otras restricciones aplicables al premio y viaje. El viaje debe ocurrir dentro de los seis (6) meses siguientes a la fecha de la selección del ganador del premio.

XV. Si el ganador no puede gozar del premio o elige participar en alguna o todas las partes del premio sin acompañantes, el premio se otorgará al ganador y cualquier remanente del premio se perderá y no podrá ser objeto de compensación adicional o alternativo.

XVI. Todos los elementos del premio deben ser redimidos al mismo tiempo, y no se permitirán cambios después de la confirmación de cualquier redención, el ganador perderá el paquete de premios sin compensación o responsabilidad adicional de la concesionaria. Dinero en efectivo no se otorgará en lugar del premio.

XVII. Cualquier seguro o visas requeridos serán responsabilidad del ganador y sus acompañantes.

6. RENUNCIA DEL PREMIO

Las siguientes situaciones son motivo para considerar la renuncia del premio por parte del ganador:

(i) Si el ganador decide por voluntad propia renunciar al premio, por cualquier motivo.

(ii) Si TV Azteca no puede contactarlo para entregar el premio.

(ii) Si el ganador no envía la documentación solicitada en tiempo y forma.

En cualquiera de las situaciones anteriores, TV Azteca S.A.B. de C.V. podrá otorgar el incentivo al siguiente ganador legítimo en la lista de probables ganadores, el cual sería seleccionado en presencia de un supervisor o supervisora de la Secretaría de Gobernación.