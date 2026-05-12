Lilo & Stitch es una película que está en la memoria de los niños que crecieron en los años 2000, pero también de las nuevas generaciones con su live action, por lo que más de un pequeño desea tener peluches de los personajes principales, los cuales puedes hacer con calcetines reciclados, ya sean para ti o para tu hijo. Así puedes hacer máscaras de Spider-Man: Across the Spider-Verse con cartón y pintura acrílica.

Estas 2 ideas de peluches de Lilo & Stitch se adecúan a las habilidades de cada persona, pues en la primera se requiere de más paciencia y ser bueno o buena en manualidades, mientras que la segunda es un poco más rápida, ideal para aquellos que no tienen dicho don, pero que se esfuerzan por lograr las cosas. Estos son los 7 juguetes de Daniel Tigre para regalar a los niños en cualquier ocasión.

2 ideas de Lilo & Stitch para hacer peluches pequeños con calcetines reciclados|Pinterest

Las 2 ideas de peluches de Lilo & Stitch

1. Calcetines afelpados: Para crear el peluche de Stitch, deberás tener o comprar calcetines de segunda en colores azul cielo y marino, así como un rosa. Un plus es que sean afelpados, para que se vean “apachurrables”.

La cabeza, las extremidades y parte de la oreja van en azul marino, mientras que el cuerpo y la parte del cuello en azul cielo. Al hacer los recortes y rellenar con algodón, no olvides que en la parte de la barriga debe llevar peso, a fin de que se siente y no se caiga.

Es en el interior de las alargadas orejas donde usarás el rosa, para que se vea más real y así, sin más, comenzar a darle forma y armarlo para que esté listo para adornar tu recámara o la de tu hijo.

2. Calcetines de personajes: Si eres de las personas que no son tan buenas en las manualidades, pero quieres darle la sorpresa a tu hijo, solo bastará con sacar los calcetines de Lilo o Stitch que tienes guardados para meterles tijera y pegamento. Solo bastará con rellenarlos de algodón para tener tu nuevo peluche.

En cambio, si quieres algo mejor, puedes recortar la silueta del personaje principal y pegar, para después agregarle el relleno y tenerlo listo para dárselo de obsequio a tu hijo.