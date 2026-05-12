Daniel Tigre llega a la señal de Azteca 7 a partir del lunes 18 de mayo en punto de las 6:30 de la mañana, por lo que sin duda se convertirá en el personaje favorito de los niños. Por ello, traemos para ti estos 4 juguetes del felino y de sus amigos, los cuales puedes regalar a tu hijo en cualquier ocasión, como lo son estas 4 figuras de Milo, ideales para los pequeños de preescolar.

El felino de 4 años y sus amigos acompañarán a los niños todas las mañanas antes de irse a la escuela con diferentes capítulos educativos y de aventura, por lo que es una de las caricaturas ideales para que los pequeños de preescolar se diviertan mientras aprenden. Estas son las 7 ideas de juguetes Paw Patrol para regalar por menos de 500 pesos.

Juguetes de Daniel Tigre para regalar

1. Peluche: Una versión pequeña de Daniel Tigre es ideal para los niños menores de 5 años, ya que los materiales son suaves, por lo que podrá conciliar el sueño con su peluche.

7 juguetes de Daniel Tigre para regalar a los niños en cualquier ocasión|Pinterest

2. Set figura completa: Dale a tu hijo el set de los 5 personajes principales de la caricatura para que eche a volar su imaginación y recree los capítulos.

7 juguetes de Daniel Tigre para regalar a los niños en cualquier ocasión|Pinterest

3. Rompecabezas: Un juego que en teoría parece muy complejo para los pequeños, pero es muy fácil y sencillo. Cabe mencionar que tú le puedes ayudar y así crear una conexión entre ambos.

7 juguetes de Daniel Tigre para regalar a los niños en cualquier ocasión|Pinterest

4. Reproductor: Reproduce las canciones e historias del personaje de la serie animada por medio de este objeto que tiene un valor en el mercado de alrededor de 300 pesos.

7 juguetes de Daniel Tigre para regalar a los niños en cualquier ocasión|Pinterest

5. Bloques de construcción: Estimula la creatividad y motricidad de tu hijo con este juego en el que construirás la casa del árbol de Daniel Tigre.

7 juguetes de Daniel Tigre para regalar a los niños en cualquier ocasión|Pinterest

6. Vehículo con figuras: Es uno de los juguetes más caros de la lista, ya que el vehículo es electrónico y contiene algunas figuras de los personajes principales.

7 juguetes de Daniel Tigre para regalar a los niños en cualquier ocasión|Pinterest

7. Flotantes: Si tu hijo es de los niños a los que no les gusta bañarse, este tipo de juguetes te será de gran ayuda, ya que pasará horas en la bañera divirtiéndose con los personajes de su caricatura favorita.