Spider-Man: Across the Spider-Verse es una película que sorprendió a todos al narrar una historia diferente a la que se conoce, pues en este filme animado se centra en Miles Morales, un chico que emprende una aventura por el multiverso para salvar a la sociedad. Por lo anterior, es una de las favoritas de los niños, quienes quieren tener las máscaras, la cual puedes hacer para ellos con cartón y pintura acrílica. Conoce los 7 juguetes de Daniel Tigre para regalar a los niños en cualquier ocasión.

Este filme animado fue todo un éxito, según la crítica, pese a que no tiene nada que ver con las películas en las que el personaje principal es Peter Parker. En esta ocasión, el héroe es un chico de color, cuya vestimenta es diferente a la típica roja, ya que la suya es negra, al igual que su imponente máscara que más de uno desea tener en su colección. Estos son los 6 juguetes de Disney para regalar en cualquier ocasión, por menos de 400 pesos.

Cómo hacer máscaras de Spider-Man: Across the Spider-Verse con cartón y pintura acrílica|Pinterest

Así puedes hacer la máscara de Spider-Man

Antes de poner manos a la obra, se requiere conseguir los materiales, los cuales no son nada fuera del otro mundo, por lo que se pueden conseguir a un buen costo o con objetos reciclados, como lo es el cartón.

Los pinceles y la pintura acrílica son los otros materiales fundamentales. Recuerda que en esta ocasión los colores a utilizar son el negro, rojo y blanco, para formar los ojos, que son más grandes de lo normal. Asimismo, tijeras, pegamento y un elástico para sujetar.

