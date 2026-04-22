¡Estamos a escasos días de la CCXP México 2026! Entre las personalidades confirmadas para uno de los eventos de cultura geek más importante del año se encuentra Kevin Woo, famoso por darle voz a Mistery Saja en el éxito global de Sony Pictures, K-Pop Demon Hunters. Si estás por asistir al evento, aquí te contamos tres cosas que tal vez no conocías de la estrella, previo a su visita a la CDMX.

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3 cosas que tal vez no sabías de Kevin Woo, previo a su llegada a la CCXP México 2026

El significado de su nombre: Nacido en 1991 en California, Estados Unidos, Kevin Woo se mudó a Corea del Sur con tan sólo 15 años, con el único objetivo de dedicarse a la música. Su nombre completo en coreano es Kevin Sung Hyun Woo, cuyo significado al español es “santo y virtuoso”.



Nacido en 1991 en California, Estados Unidos, Kevin Woo se mudó a Corea del Sur con tan sólo 15 años, con el único objetivo de dedicarse a la música. Su nombre completo en coreano es Kevin Sung Hyun Woo, cuyo significado al español es “santo y virtuoso”. El motivo por el que abandonó U-KISS: Antes de prestar su voz para el emblemático Mistery Saja de K-Pop Demon Hunters, Kevin Woo fue parte de la banda de pop surcoreana U-KISS, con quien lanzó éxitos como Neverland, 0330 y Stalker. No obstante, tras casi una década juntos, abandonó la agrupación. Esto debido a la expiración de su contrato y sus deseos por explorar caminos diferentes.



Antes de prestar su voz para el emblemático Mistery Saja de K-Pop Demon Hunters, Kevin Woo fue parte de la banda de pop surcoreana U-KISS, con quien lanzó éxitos como Neverland, 0330 y Stalker. No obstante, tras casi una década juntos, abandonó la agrupación. Esto debido a la expiración de su contrato y sus deseos por explorar caminos diferentes. Su paso por Broadway: Tras su paso por U-KISS, Kevin Woo se centró en su carrera en solitario. En 2022 hizo su debut en Broadway con el musical KPOP, en el que interpretó a Jun Hyung, uno de los integrantes del grupo ficticio F8. Posteriormente, se reveló su participación en la película de las Guerras K-Pop.

¿Cuándo y dónde ver a Kevin Woo en la CCXP México 2026?

Kevin Woo está confirmado para el sábado, 25, y domingo, 26 de abril. El evento se llevará a cabo en el Centro de Convenciones de Citibanamex. El artista se presentará en el Thunder Stage y el Omelete Stage, respectivamente. Su participación en el evento consiste en una actuación musical, así como sesiones exclusivas para sus fans en las que podrán ganar fotografías y autógrafos del artista.