ÚLTIMA HORA: La CCXP prohíbe la entrada a gallos y pollos para el evento de Rooster Fighter

Se ha informado que, están prohibidos los pollos y gallos a la convivencia con Shu Sakuratani, quien es el creador del manga Rooster Fighter, quien estará en el strand de Panini este fin de semana en el CCXP México. Entonces, si eres fanático de esta historia, no podrás llevar a los animales, los cuales aparecen en dicha historia.

EN UNOS MOMENTOS MÁS INFORMACIÓN…

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