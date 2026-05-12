4 juguetes de Jurassic World para regalar a tu hijo si es amante de los dinosaurios

Jurassic World se ha convertido en una de las franquicias más importantes a nivel global gracias a sus impresionantes reptiles. Si en casa tienes a un pequeño amante de los dinosaurios, probablemente sea fan de estas increíbles historias, pues la franquicia ha logrado cautivar a grandes y pequeños. Si es tu caso, aquí te recomendamos 4 ideas de juguetes de Jurassic World para sorprender a tu hijo. ¡Son ideales para cualquier ocasión!

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4 juguetes de Jurassic World ideales para regalar a tu hijo si le gustan los dinosaurios

1. Set de LEGO

Un set de LEGO siempre es una gran idea. Lo mejor de estos regalos es que hay de diferentes tamaños y formas que pueden adaptarse a tu presupuesto. Eso sí, te recomendamos leer las instrucciones de la caja, ya que las edades varían, según la complejidad del set; así que elige uno acorde a tu pequeño.

| Crédito: LEGO

2. Libro de actividades con pantalla mágica

Si a tu hijo le gusta colorear, te recomendamos este libro de actividades con pantalla mágica. Con este, no sólo aprenderá a identificar los diversos tipos de dinosaurios que existieron, sino que también podrá pintar en las páginas y dibujar en la pantalla mágica las veces que quiera. Este juguete es ideal para niños a partir de 3 años.

| Crédito: NOVELTY

3. Dino Reveal

Añade un toque de sorpresa a tu regalo con este Dino Reveal. Se trata de una pequeña figura oculta dentro del empaque. La incógnita no sólo recae en la especie de dinosaurio sino también en el diseño del mismo, pues este puede cambiar con un poco de agua caliente, dando como resultado una increíble colección. Este juguete se recomienda a partir de los 4 años. Cada figura se vende por separado.

| Crédito: Mattel

4. Pack de Dinosaurios

Para los más pequeños está este pack de dinosaurios inspirado en la película. El set incluye una especie diferente de tierra, mar y aire, así como una figura humana y diversos accesorios temáticos para que los pequeños echen a volar su imaginación y creen historias dignas de una película. Este regalo es ideal para niños de 3 a 8 años.