Jurassic World 5 ya tiene fecha de rodaje: ¿Scarlett Johansson será parte?

Tras el descomunal éxito en taquilla de Jurassic World: El renacer, la franquicia de dinosaurios se prepara para una quinta entrega. Según reveló el periodista e insider Daniel Ritchman, Jurassic Park 5 comenzará con su rodaje en otoño del presente año y lo mejor de todo: Scarlet Johansson regresa como protagonista. Si bien la noticia aún no es oficial, el regreso de la querida Zora Bennett no ha hecho más que elevar las expectativas del fandom.

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¿Cuándo se estrenará Jurassic World 5?

Dado que la secuela de Jurassic World: El renacer comenzaría su rodaje a finales de año, su estreno en salas de cines podría darse dentro de dos años, a inicios de junio de 2028.

Todo lo que se sabe sobre Jurassic World 5?

Según los rumores, se dice que Universal busca repetir su exitosa fórmula, por lo que Scarlett Johansson no sería la única que regresaría. También se espera que Jonathan Bailey y Mahershala Ali, quienes dan vida al Dr. Henry Loomis y Duncan Kincaid, respectivamente, regresen al elenco. Esta nueva secuela podría estrenarse bajo el nombre de Jurassic World: Liberación. Nuevamente, todo son rumores; por lo que no queda más que esperar a la confirmación oficial.

The ‘JURASSIC WORLD: REBIRTH’ sequel is reportedly set to begin filming this Fall.



(Via: @DanielRPK) pic.twitter.com/rJmfVWXqtT — The Hollywood Handle (@HollywoodHandle) April 9, 2026

¿Cuántas películas son de “Jurassic”?

El universo cinematográfico de Jurassic está compuesto por un total de ocho películas, incluida la próxima entrega. Las primeras tres forman parte de la trilogía de Jurassic Park, mientras que el resto corresponden a Jurassic World, incluida la trilogía inicial y la nueva era. Estas son TODAS las películas del universo cinematográfico de Jurassic:

