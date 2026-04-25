7 juguetes de “One Piece” para celebrar el Día del Niño 2026; tus hijos o sobrinos amarán estos regalos

Si tus hijos o sobrinos están completamente obsesionados con las aventuras de "Luffy" y los "Piratas de Sombrero de Paja", tenemos algunas ideas para que consigas el mejor regalo para Día del Niño 2026. Estos son algunos de los mejores juguetes de "One Piece", inspirados en el emblemático anime que ha conquistado a varias generaciones y cada vez se gana más adeptos.

Todos los productos que te mostraremos a continuación puedes conseguirlos en México actualmente, la mayoría en línea y en tiendas.

7 juguetes de "One Piece" para regalar el Día del Niño 2026

|Crédito: Lego

1. Un set de Lego

Existen diversos juegos de construcción de Lego inspirados en "One Piece": van de los más sencillos, como las figuras de "Luffy" (136 piezas) y "Buggy" (176 piezas), hasta momentos icónicos como la "Batalla de Arlong Park" (926 piezas). Entre los sets más deseados se encuentra el impresionante restaurante flotante "Baratie" (3,402 piezas).

2. Un Funko Pop!

|Crédito: Funko

Hay una variedad muy grande de figuras de colección Funko Pop! dedicados a este anime; para empezar, por supuesto, están los infaltables "Luffy" (en distintas versiones), "Nami" y "Zoro". También hay personajes como "Franky", "Bartolomeo", "Tony Tony Chopper" y "Portgas D. Ace", por mencionar ejemplos.

3. Monopoly

|Crédito: Hasbro

La premisa de "One Piece" puede llevarse bien con un juego de Monopoly, y esta edición especial lo demuestra. Tanto el tablero como las figuras y tarjetas son temáticos y están inspirados en el anime. Es un regalo adecuado para niños a partir de 8 años.

4. Bandai Hobby

|Crédito: Bandai

La marca Bandai tiene sets de construcción dedicados a "One Piece", este modelo del "Thousand Sunny" destaca por su detalle y calidad de materiales. Se recomienda principalmente para mayores de 11.

5. Nerf Lanzador

|Crédito: Hasbro

Entre los juguetes de "One Piece" se encuentra este lanzador de dardos de espuma, inspirado en el diseño del "Going Merry". Se puede utilizar tanto en interiores como exteriores. Este mismo año se lanzarán más productos en colaboración con Nerf, algunos inspirados en las katanas de "Zoro".

6. Juego de dominó

|Crédito: Novelty

La marca Novelty lanzó un juego de dominó con temática de "One Piece". Las fichas para jugar tienen diferentes imágenes del anime en el reverso.

7. Álbum de estampas

|Crédito: Panini

Es momento de que tus hijos o sobrinos conozcan el apasionante (y adictivo) mundo de los álbumes de estampas. Esta edición, enfocada en la "Saga de Wano" y la "Saga de Egghead", puede ser su inicio.