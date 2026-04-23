5 libros de “KPop Demon Hunters” que puedes regalar en este Día del Niño y la Niña 2026

Ya sea que tengas hijos o que quieras convertirte en la tía o tío favorito de tus sobrinos, existe una diversidad grande de productos inspirados en las "HUNTRIX" que puedes conseguir en este Día del Niño y la Niña 2026. Para que este año de verdad te luzcas, a continuación te contamos de algunos libros de "KPop Demon Hunters" que puedes comprar en México.

Todos los productos que te mostraremos ya están a la venta y se pueden conseguir en línea desde nuestro país.

5 libros de "KPop Demon Hunters" para regalar en Día del Niño 2026

|Crédito: Montena

1. Libro oficial en español de "KPop Demon Hunters"

La editorial Montena publicó en español un libro que te muestra las aventuras de "Las Guerreras KPop" con espectaculares ilustraciones en "modo kawaii", llenas de detalle y a todo color. Tiene 32 páginas y puede ser disfrutado por niños a partir de 4 años.

2. Un cómic de las "Huntrix"

|Crédito: Random House

La historia de "Rumi", "Mira" y "Zoey" también está disponible en el formato de una novela gráfica llena de acción; el cómic de Random House tiene escenas y algunos diálogos que viste en la película y ahora se pueden disfrutar en la hora de lectura. Consta de 208 páginas.

3. Opción para colorear, entre los libros de "KPop Demon Hunters"

|Crédito: Bendon

Pocas cosas pueden ser tan relajantes como un libro para colorear, y mucho mejor si se trata de personajes como las "Huntrix". Este libro de la editorial Bendon tiene 40 páginas y se recomienda para niños a partir de 7 años.

4. Libro con pósters

|Crédito: Montena

Este es un libro muy distinto, pues se compone de diversas opciones para decorar una habitación o el espacio que desees. Además de las "Huntrix", los pósters muestran a personajes como los "Saja Boys" y "Derpy". Tiene 80 páginas.

5. Libro de actividades

|Crédito: Random House

Tus hijos o sobrinos pueden pasar horas entretenidos entre los juegos, laberintos, rompecabezas y páginas para colorear de este libro de "KPop Demon Hunters". También contiene más de 50 stickers para decorar cuadernos o lo que deseen. Posee 48 páginas y se recomienda principalmente para niños de entre 6 y 9 años.