Anime Town en CDMX: El plan perfecto para este sábado de puente: ¿Qué hacer y cómo llegar?

A pesar de que el Día del Niño y la Niña 2026 en México ya pasó, las celebraciones y el puente vacacional aún no terminan, como lo muestra la Anime Town en CDMX, que llega para brindar a los capitalinos una experiencia centrada en el anime, el cosplay, la música y, lo mejor, de entrada gratuita.

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¿Qué es la Anime Town en CDMX?

Desde ya hace tiempo, la Anime Town en CDMX se presenta como una serie de eventos de índole gratuita enfocados en la promoción y consumo de la cultura centrada en el anime y el manga. Dentro de esta edición se espera la presentación de concursos de cosplay, venta de coleccionables, música en vivo, además de experiencias únicas.

La edición del 2026 de la Anime Town en CDMX se espera que se lleve a cabo en Plaza Izazaga dentro del centro de la CDMX el próximo sábado 2 de mayo del 2026. De acuerdo con lo que se ha dado a conocer, el evento de este año tendrá un enfoque para celebrar a los niños y las niñas fans del género. Del mismo modo se confirma que la entrada es gratuita y que el evento inicia en punto de las 9:00 am y terminará a las 18:00 pm hora del centro.

¿Qué actividades se vivirán dentro del Anime Town en CDMX ?

Los asistentes a la Anime Town en CDMX 2026, podrán vivir diversos tipos de experiencias, entre las que destacan un concurso de cosplay con temática de My Little Pony, una experiencia sonora de la mano de Natsukashi Band, DJ Marls Lab, diversos estands enfocados en la venta de productos y mercancía relacionada con el anime y el manga.

Es importante señalar que, además de las actividades confirmadas, asistentes y eventos previos han sellado la posibilidad de contar con firmas de autógrafos, presentaciones de expertos en doblaje y coleccionismo, encuentros de cartas coleccionables y dinámicas entre cosplayers y asistentes.

¿Cómo llegar a la Anime Town en CDMX ?

Poder llegar a la Anime Town en la CDMX, puede ser una tarea sencilla, debido a que se encuentra en el corazón de la capital dentro de Plaza Izazaga. Por lo que, además de los servicios de transporte privado, la mejor opción es el servicio de Metro: Metro Pino Suárez (Línea 1 - Rosa / Línea 2 - Azul). María Izazaga. Metro Isabel la Católica (Línea 1 - Rosa), Metro San Juan de Letrán (Línea 8 - Verde).