Hoy es el Día del Cosplay: ¿Por qué se celebra y cómo unirte a la fiesta otaku?

¿Te preguntas qué se celebra hoy, 27 de agosto? No te preocupes, nosotros te contamos todos los detalles sobre el Día del Cosplay. Una celebración que une a millones de fanáticos del anime, los videojuegos, el manga y el cosplay.

Día del Cosplay: origen, significado y celebración

El cosplay (abreviación de costume play) es considerada una de las expresiones más creativas dentro de la cultura pop, donde los fans se convierten en sus personajes favoritos de anime, manga, cómics, cine o videojuegos. Aunque se practica todo el año, existe una fecha especial dedicada a este arte: el 27 de agosto, el Día del Cosplay.

¿Por qué el 27 de agosto?

Y con todo esto, ¿Por qué se celebra el día del Cosplay el 27 de agosto? Pues resulta que esta elección viene de Japón, donde comunidades de fans quisieron rendir homenaje a quienes dedican tiempo, esfuerzo y pasión a dar vida a sus personajes favoritos y cautivarnos con réplicas exactas de estos. Desde entonces, la fecha se expandió a otros países, convirtiéndose en una oportunidad para celebrar la creatividad y el trabajo de cosplayers en todo el mundo.

¿Cómo se celebra el Día del Cosplay?

La verdad es que no hay una manera de festejarlo, pero el Día del Cosplay muchos lo celebran con:



Sesiones fotográficas en parques o convenciones locales.

en parques o convenciones locales. Eventos temáticos organizados por comunidades otaku y gamer.

Concursos en redes sociales, donde cosplayers comparten sus mejores trabajos con hashtags como #DíaDelCosplay o #WorldCosplayDay.

Reuniones virtuales en foros y plataformas como TikTok, Twitch o Instagram.



Una pasión que une culturas

No importa a quién le preguntes, pues la mayoría considera que el cosplay es mucho más que un hobby. Pues no importa de dónde seas, el cosplay es una comunidad global que une a todos. Permite a fans de todas las edades expresar su amor por un personaje, mostrar sus habilidades en costura, maquillaje y actuación, y sobre todo, encontrar nuevas amistades con intereses en común.

Este 27 de agosto, ya sea vistiendo tu mejor traje, compartiendo fotos en redes o apoyando a tus cosplayers favoritos, ¡diviértete y únete a la celebración mundial del cosplay!

