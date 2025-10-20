Dragon Ball anuncia un gran evento para 2026: revelarán el futuro del anime y el manga

Estas son buenas noticias para todos los fans, y es que hace mucho tiempo no teníamos noticias sobre la franquicia. Después del estreno de Dragon Ball Daima, la obra de Akira Toriyama entró en una pausa indefinida, dejando en incertidumbre el futuro del anime y el manga. Sin embargo, eso está por cambiar: Capsule Corporation Tokyo confirmó que el 25 de enero de 2026 se llevará a cabo un evento especial centrado en el futuro de Dragon Ball.

Dragon Ball tendrá un evento especial en 2026 para revelar el futuro del anime

Hasta el momento no se han revelado muchos detalles al respecto, pero se sabe que el anuncio indica que la presentación estará dirigida por Masako Nozawa (voz de Goku) y Akio Iyoku, productores clave de la saga, quienes revelarán novedades sobre el anime, el manga y los videojuegos de la franquicia.

¿Regresa el anime de Dragon Ball?

Los fans esperan que durante el evento se anuncie que continuarán con algún anime o si vendrá uno completamente nuevo de Dragon Ball. Una de las mayores expectativas es que la historia de Dragon Ball Super continúe en televisión, adaptando los arcos de Moro y Granolah del manga, pero tendremos que esperar para averiguarlo.

Sin embargo, también existe la posibilidad de que el nuevo proyecto sea una historia completamente original, como ocurrió con Dragon Ball Daima. Además, se especula con que Toyotaro, actual dibujante del manga, podría aparecer en el evento para confirmar el regreso del manga de Dragon Ball Super tras casi dos años de pausa y luego del fallecimiento de Toriyama.

Anime, manga y videojuegos: lo que podría venir

El evento no solo se centrará en el anime. También se espera información sobre:



El regreso del manga de Dragon Ball Super.

Nuevos contenidos para Dragon Ball: Sparking! Zero, posiblemente en forma de DLCs.

Actualizaciones sobre futuros videojuegos y proyectos multimedia del universo Dragon Ball.

Jump Festa podría adelantar las sorpresas

Antes del gran evento, entre el 20 y 21 de diciembre de 2025, se celebrará la Jump Festa, donde también se espera que se den pistas sobre lo que veremos en enero. Dado que se trata de un evento oficial de Shonen Jump, muchos creen que ahí podría mostrarse el primer vistazo de algo nuevo, ya sea sobre el anime o el manga.

Por ahora solo queda estar atentos ante cualquier actualización que puedan dar sobre el evento.

