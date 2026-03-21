Detienen a joven por robar más de 20 mil pesos en cartas de Pokemon y Yu-Gi-Oh

Un joven fue detenido en la Ciudad de México luego de haber sido señalado del robo de unas tarjetas coleccionables de anime, mismas que han sido valuadas en 20 mil pesos. Te contamos todo lo que se sabe hasta el momento de este caso.

¿Cómo ocurrió el robo de cartas de Pokemon y Yu-Gi-Oh ?

Según lo revelan reportes de las autoridades los hechos sucedieron en Eje Central Lázaro Cárdenas, en el Centro de la Ciudad de México. De acuerdo con el testimonio del trabajador del local, cuando ingresó al establecimiento se encontró al joven con las cartas en la mano por lo que decidió llamar a las autoridades, quienes llegaron al lugar y cuando el joven no pudo comprobar que las cartas eran suyas lo detuvieron. Al hombre de 19 años le hallaron dos carpetas con cartas coleccionables. Las piezas robadas corresponden a franquicias como Yu-Gi-Oh y Pokemon, mismas que tienen un alto valor en el mundo coleccionable.

Las cartas pudieron ser recuperadas y hasta el momento no se ha determinado de forma definitiva cuál será la situación jurídica del joven. Sin embargo este caso ha llamado la atención de todos.

¿Por qué son tan caras las cartas de Pokemon y Yu-Gi-Oh?

El alto valor de estas cartas depende de varios factores algunos de ellos son los siguientes:

Escasez: Hay pocas cartas en el mercado lo que hace que el valor de estas aumente

Hay pocas cartas en el mercado lo que hace que el valor de estas aumente Colecciones de alto precio: Entre más antiguas sean las cartas su valor incrementa aún más. Algunas de las más costosas son las de los años noventa.

Entre más antiguas sean las cartas su valor incrementa aún más. Algunas de las más costosas son las de los años noventa. Ediciones limitadas de cartas: Hay algunas cartas que son de edición limitada pues tienen brillos, colores, texturas y diseños especiales que no se encuentran en otras cartas por lo que hay pocas y eso aumenta aún más el precio de estas.

Por otra parte la nostalgia es uno de los factores que más intervienen al momento de pagar por determinadas cartas, por ejemplo; Pokemón es un juego extremadamente popular que ha acompañado a muchas generaciones por lo que el valor dentro del mercado es alto en cada carta, por otro lado en Yu-Gi-Oh se necesitan cartas muy específicas y “raras” para poder competir lo que las vuelve más cotizadas de conseguir, hecho que se traduce en un alto valor monetario.