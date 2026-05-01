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Cómo decorar tu celular estilo KPop Demon Hunters sin comprar accesorios caros

Lleva tu fanatismo de KPop Demon Hunters a todos los lugares con decoraciones para celular que te encantarán

Cómo decorar tu celular estilo KPop Demon Hunters sin comprar accesorios caros
Cómo decorar tu celular estilo KPop Demon Hunters sin comprar accesorios caros|IA

Escrito por: José Alejandro

KPop Demon Hunters es una película que traspasó fronteras y que en México es la sensación tanto en chicos como en grandes, pues pese a que es una película infantil, también ha cautivado a adultos. Si quieres que todos se enteren de que eres fan de sus personajes, puedes decorar tu celular sin comprar accesorios caros. 7 imágenes de Kpop Demon Hunters para felicitar a tu guerrera k-pop el Día del Niño 2026

Estas 3 decoraciones de KPop Demon Hunters no te saldrán en un ojo de la cara; incluso un par de ellas no te costarán nada, por lo que son buena opción si andas gastado por los regalos del Día del Niño, como como lo fueron estos 7 regalos por el Día del Niño 2026 de la película de Netflix. O si piensas ahorrar para darle un detalle a tu mamá este 10 de mayo.

Así puedes decorar tu celular al estilo KPop Demon Hunters

1. Fondo de pantalla: Una opción que no te costará nada, ya que puedes descargar imágenes del eslogan o personajes principales de KPop Demon Hunters. En cambio, si quieres algo más personalizado, tú mismo puedes crearla mediante diferentes aplicaciones como Canva. Puede ser una imagen sencilla o una que tenga efectos al momento de mover el celular.

Accesorios celular KPop Demon Hunters
Cómo decorar tu celular estilo KPop Demon Hunters sin comprar accesorios caros|Pinterest

2. Widgets: Puedes personalizar los widgets de tu celular para que se vea al estilo KPop Demon Hunters. Para ello, puedes cambiar la tipografía del reloj por una gótica y así asimilarla a la de la película. Asimismo, que el fondo de todas las aplicaciones sea negro o morado. Para ello, puedes utilizar diferentes apps, como lo es KWGT.

Cómo decorar tu celular estilo KPop Demon Hunters sin comprar accesorios caros
Cómo decorar tu celular estilo KPop Demon Hunters sin comprar accesorios caros|Pinterest

3. Stickers caseros: Sin duda, te saldrá más barato que comprarlos en supermercados u otros establecimientos. Puedes dibujarlos o sacar el diseño de imágenes para después imprimirlos y pegarlos en la funda o en la parte trasera del celular. Incluso si tienes una carcasa transparente, puedes dibujar a los personajes principales con plumón.

Cómo decorar tu celular estilo KPop Demon Hunters sin comprar accesorios caros
Cómo decorar tu celular estilo KPop Demon Hunters sin comprar accesorios caros|Pinterest

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