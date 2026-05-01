KPop Demon Hunters es una película que traspasó fronteras y que en México es la sensación tanto en chicos como en grandes, pues pese a que es una película infantil, también ha cautivado a adultos. Si quieres que todos se enteren de que eres fan de sus personajes, puedes decorar tu celular sin comprar accesorios caros. 7 imágenes de Kpop Demon Hunters para felicitar a tu guerrera k-pop el Día del Niño 2026

Estas 3 decoraciones de KPop Demon Hunters no te saldrán en un ojo de la cara; incluso un par de ellas no te costarán nada, por lo que son buena opción si andas gastado por los regalos del Día del Niño, como como lo fueron estos 7 regalos por el Día del Niño 2026 de la película de Netflix. O si piensas ahorrar para darle un detalle a tu mamá este 10 de mayo.

Así puedes decorar tu celular al estilo KPop Demon Hunters

1. Fondo de pantalla: Una opción que no te costará nada, ya que puedes descargar imágenes del eslogan o personajes principales de KPop Demon Hunters. En cambio, si quieres algo más personalizado, tú mismo puedes crearla mediante diferentes aplicaciones como Canva. Puede ser una imagen sencilla o una que tenga efectos al momento de mover el celular.

Cómo decorar tu celular estilo KPop Demon Hunters sin comprar accesorios caros|Pinterest

2. Widgets: Puedes personalizar los widgets de tu celular para que se vea al estilo KPop Demon Hunters. Para ello, puedes cambiar la tipografía del reloj por una gótica y así asimilarla a la de la película. Asimismo, que el fondo de todas las aplicaciones sea negro o morado. Para ello, puedes utilizar diferentes apps, como lo es KWGT.

Cómo decorar tu celular estilo KPop Demon Hunters sin comprar accesorios caros|Pinterest

3. Stickers caseros: Sin duda, te saldrá más barato que comprarlos en supermercados u otros establecimientos. Puedes dibujarlos o sacar el diseño de imágenes para después imprimirlos y pegarlos en la funda o en la parte trasera del celular. Incluso si tienes una carcasa transparente, puedes dibujar a los personajes principales con plumón.