Este 30 de abril se celebrará el Día del Niño y la Niña 2026, una fecha en la que se conmemora a todos los pequeños, quienes querrán recibir un regalo y no cualquiera, sino de una de las películas infantiles que la rompieron, como es el caso de 'KPop Demon Hunters'. Por ello, traemos para ti 7 cosas para dar, desde juguetes hasta accesorios, como lo son estos 5 brainrot, que arrasan en el mercado en esta fecha tan especial.

'KPop Demon Hunters' es tendencia en redes sociales, ya que la película que salió a finales de 2025 cautivó a toda la familia, tanto chicos como grandes, por lo que es de esperarse regalar algo referente a este audiovisual. Estas son las 3 caricaturas que ayudarán a que los niños concilien el sueño y duerman mejor.

Los 7 regalos para el Día del Niño y la Niña 2026

1. Alcancía. Nada mejor que fomentar el ahorro en los más pequeños con una alcancía de sus personajes favoritos.

7 regalos inspirados en ‘KPop Demon Hunters’ para celebrar el Día del Niño y la Niña 2026: desde juguetes hasta accesorios|Pinterest

2. Bolsas: Estas bolsas de tela se pueden convertir en mochila, donde podrás guardar pequeños útiles escolares.

3. Llaveros: Para evitar que a tu hijo, sobrino o nieto se le pierdan las llaves, regálale un llavero de 'KPop Demon Hunters'.

7 regalos inspirados en ‘KPop Demon Hunters’ para celebrar el Día del Niño y la Niña 2026: desde juguetes hasta accesorios|Pinterest

4. Dije o colgantín: No precisamente tiene que ser de oro o plata, ya que hay metales más accesibles en los que puede llevar el rostro de los personajes principales de la película.

5. Playera: Regala a los más pequeños una playera con imágenes de 'KPop Demon Hunters' para que la presuman a todos lados.

7 regalos inspirados en ‘KPop Demon Hunters’ para celebrar el Día del Niño y la Niña 2026: desde juguetes hasta accesorios|Pinterest

6. Termo: Personaliza el termo de tu hijo, sobrino o nieto con el logo de la película. Es una buena opción para fomentar a los niños a tomar más agua.

7. Muñecas: Uno de los regalos incondicionales para las niñas, si es que quieres algo básico y que nunca falla para regalarles más de una sonrisa a los pequeños.