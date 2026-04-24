¡Este Día del Niño activa tu modo Hunter! Sin duda, una excelente idea para felicitar a los más pequeños en su día es con postales. Si en tu hogar tienes a una pequeña guerrera k-pop, a continuación te compartimos 7 imágenes de Kpop Demon Hunters para celebrar; seguro le encantarán.

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7 imágenes de Kpop Demon Hunters para felicitar a tu guerrera k-pop el Día del Niño 2026

La lección principal de Kpop Demon Hunters es la gestión de emociones difíciles y el empoderamiento a través de la amistad, el cariño y el trabajo en equipo. Con base a ello, te compartimos 7 imágenes de Kpop Demon Hunters para felicitar a tu guerrera k-pop el Día del Niño 2026, así que elige la que más te guste y envíala a ese pequeño ser especial.

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| Crédito: Sony Pictures Animation | Canva IA

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¿De qué trata K-pop Demon Hunters?

K-pop Demon Hunters se ha convertido en una de las películas de animación más exitosas de todos los tiempos. Un claro ejemplo de ello es su hit, “Golden”, que seguro has escuchado más de una vez. La película sigue la historia de tres superestrellas pop, Rumi, Zoey y Mira, quienes tienen una identidad secreta para cazar demonios y mantener a salvo a sus seguidores de estas criaturas.

Si esta historia te cautivó, al igual que a los más pequeños - y no tan pequeños - aquí te compartimos 5 películas que tienes que ver el Día del Niño y de la Niña si te gustó K-Pop Demon Hunters.

Confirman Kpop Demon Hunters 2

Debido a su gran éxito, la secuela de Kpop Demon Hunters ha sido oficialmente confirmada, lo que significa que tendremos guerreras k-pop para un rato más. Si bien no hay muchos detalles al respecto, se espera que la cinta tenga su estreno a nivel global en 2029. Para asegurar una película de calidad, Maggie Kang y Chris Appelhans regresan como directores. Por ahora no queda más que esperar a que revelen más detalles sobre este lanzamiento que, sin duda, ya emociona a más de uno.