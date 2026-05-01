Cómo tener merch de KPop Demon Hunters sin gastar dinero: 5 hacks reales
No necesitas gastar una fortuna para tener una colección de KPop Demon Hunters, ya que existen varios “trucos secretos” para sumar recuerdos GRATIS.
Si eres fan de KPop Demon Hunters, seguramente también te apasiona coleccionar merch inspirada en las protagonistas y quieres tener todos los nuevos diseños que salen. Y aunque a veces el dinero puede ser un obstáculo para comprarlos, también es posible sumar nuevas adquisiciones sin tener que gastarte tus ahorros, sino únicamente con un poco de ingenio para "cazar" las mejores ofertas.
Las 5 ideas que no fallan para tener merch de KPop Demon Hunters si no tienes dinero
- Descarga freebies gratis de "HUNTRIX". No es un secreto que el fandom de las KPop Demon Hunters es global y en todo el mundo hay fans dispuestos a compartir su emoción con los demás. Así que en ocasiones suben a las redes sociales "freebies" descargables, que son detallitos temáticos y que tú misma puedes imprimir para poner en tus álbumes.
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- Personaliza tus artículos favoritos. Si las manualidades se te dan fácil y quieres tener merch nueva de KPop Demon Hunters, entonces puedes personalizar tus cosas para transforarlas por completo. Por ejemplo, que tus llaves vayan ilustradas con ilustraciones tipo "fanfic" de "Zoey", "Mira" y "Rumi".
- Ponle parches de K-Pop a tu ropa. Siguiendo la idea de hacer los recerdos de la película con tus manos, está el hack de darle una nueva vida a tu ropa con parches temáticos. Por ejemplo, puedes bordar el nombre de la película, de las protagonistas o de "HUNTRIX" en playeras, chamarras y hasta bolsas tote para complementar tus looks.
- Intercambia photocards. En caso de que tengas un presupuesto justo para hacer merch de KPop Demon Hunters y quieras aprovecharlo al máximo, está la opción de que hagas photocards con recortes y papel de colores para que queden muy bonitos. Y para que no tengas repetidos, busca intercambiar con otros fans que tengan modelos diferentes.
- Mantente al pendiente de giveaways. Al ser un fandom tan grande, hay ocasiones en las que se realizan dinámicas para ganar regalos de KPop Demon Hunters, que van desde artículos hechos por el público hasta mercancia original. Las convocatorias casi siempre salen en redes sociales, así que no te olvides de seguir páginas especializadas.