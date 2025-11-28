ÚLTIMA HORA: Lady Gaga inauguraría en la CDMX el Mundial 2026

Ya estamos a unos cuantos meses del arranque del Mundial de fútbol de la FIFA y la emoción crece cada vez más, pues además de ser el torneo más esperado por todo el mundo (no son solo 7 partidos), el ambiente que trae esta celebración literalmente une a todo el mundo.

Seas fan o no del fútbol, cada ambiente que envuelve este evento deportivo contagia a todos por igual y es que no solo habrán 22 personas sudadas corriendo tras un balón, pues fuertes rumores señalan que Stefani Joanne Angelina Germanotta, mejor conocida como Lady Gaga sería quien inaugure el partido inicial en México el próximo 11 de junio de acuerdo con medio internacionales.

¿Qué se sabe sobre la inauguración del Mundial en México?

Aunque de momento es solo un rumor (que cada vez toma más fuerza) ni la FIFA ni el equipo de Lady Gaga han confirmado su participación en la ceremonia inaugural del próximo 11 de junio en el Estadio Azteca de la Ciudad de México, pero se espera que el anuncio oficial llegue en los próximos días.

Además de esta posible presentación, podríamos tener un gran guiño a “la canción del mundial”, pues de momento sabemos que la versión para Latinoamérica estuvo a cargo de Emilia, Wisin, Xavi y Carlos Vives.

¿Qué se sabe sobre la gira de Lady Gaga?

De momento el tour mundial de “The Mayhem Ball” se encuentra por iniciar su Fase III en Oceanía tras su exitoso paso por Europa, y se espera que para inicios del próximo año continúe por Asia en la Fase IV y finalmente de febrero al mes de abril finalice con la etapa V, con la que se ha especulado que podría retirarse.

Y es que tras varias semanas de especulaciones, muchos de sus fans han comenzado a teorizar que “La Madre Monstruo” podría poner fin a su carrera musical, por lo que no sería extraño pensar en una gira aparte de despedida y qué mejor lugar que iniciar que en uno de los eventos más vistos de todo el mundo.

