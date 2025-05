¿¡Shakira y Rihanna preparan la canción del Mundial 2026!? Podría ser una realidad

Ya sabemos qué es lo que sucede cuando Shakira y Rihanna se juntan... ¿y si le agregamos el entorno futbolero? Sin duda, el resultado sería espectacular. Pues según diversos medios locales e internacionales, algo así podría suceder en el Mundial 2026. Te contamos los detalles de la anhelada colaboración.

¿Shakira y Rihanna cantarán el tema del Mundial 2026?

Las redes sociales se alborotaron ante la posibilidad de que Shakira y Rihanna, dos íconos del pop, participen (de algún amanera) en el Mundial 2026, que será celebrado en México, Canadá y Estados Unidos. Acorde con información de Publimetro, las luminarias internacionales “podrían unir fuerzas” para escribir el tema oficial de la próxima Copa del Mundo de la FIFA. ¡Sería épico!

Sin embargo, en redes sociales han surgido los rumores de que podrían aparecer en el medio tiempo de la Final que será celebrada en territorio estadounidense; algo así como lo que sucede en el medio tiempo del Super Bowl. Cabe mencionar que esta idea, por novedosa (o copiada de la NFL) que suene, en realidad no lo es. Recordemos que al menos durante los ochenta, varios partidos disputados en el Estadio Azteca ofrecían “shows de medio tiempo” con artistas locales... pero esa es otra historia.

Lo cierto es que cuando Shakira y Rihanna colaboraron en “Can’t Remember to Forget You” hace más de una década, se convirtieron en la sensación del momento. Pero ahora, sus momentos profesionales son muy diferentes. Por su parte, la hija sobresaliente de Barranquilla sigue rompiéndola durísimo con su gira Las Mujeres ya no Lloran, mientras que la cantante de Barbados pasa por un gran momento junto a A$AP Rocky y sus hijos; aunque se sabe que Rihanna reparte perfectamente sus tiempos para llevar con éxito sus diferentes roles como madre, pareja y cantante de talla mundial.

De confirmarse lo que por el momento sólo se especula, la colaboración de Shakira y Rihanna para el tema oficial del Mundial 2026 sería un gran acierto para sus fans y, por supuesto, un show de medio tiempo con ambas luminarias en la Final de la Copa del Mundo aseguraría un gran espectáculo.