Día del niño y de la niña: 5 juguetes de Demon Slayer ideales para regalar este 30 de abril del 2026

El día del niño y de la niña ya está a la vuelta de la esquina y con él una de las celebraciones más importantes del año, donde se premia y reconoce al presente y futuro. Este 30 de abril del 2026 la gran tendencia entre los jóvenes es el anime, en especial Demon Slayer, por ello ahora te contamos sobre 5 juguetes modernos y divertidos que serán un gran regalo.

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5 ideas de rango inspirados en Demon Slayer para sorprender a los niñosy niñas este 30 de abril.

El universo de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba no deja de crecer y con la llegada de su última película la emoción esta al límite, por ello ahora te contamos de 5 juguetes didácticos, coleccionables e imperdibles para el fan del anime más pequeño del hogar.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Funko Pop:

Dentro del universo de los coleccionables y figuras de acción, esta opción sobresale como una de las más importantes y populares. Esta edición cuenta con varias opciones de personajes como Tanjiro, Nezuko, Inosuke o Akaza entre muchos más.

Bandai – Ultimate Legends HD

La firma Bandai, cuenta con una opción más pensada para la movilidad y el coleccionismo. Las figuras movibles de Ultimate Legends cuentan con articulaciones que las hacen una pieza divertida para el juego y para comenzar una colección.

Tamashi Nations Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba

Esta es una pieza pensada más para comenzar una tradición dentro del coleccionismo, pero no deja de ser una gran opción para incentivar el amor por el anime a los más pequeños del hogar.

Tarjetas coleccionables Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba

Las tarjetas coleccionables además de ser una gran opción para incentivar hábitos, se coloca como un juego que inspira e impulsa a la mente de los menores, pues exige paciencia y estrategia para dominar el juego.

Pijama y accesorios Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba

Si se busca otra manera de consentir a los más pequeños fans del anime del momento, se puede optar por regalos funcionales, como playeras sudaderas, pijamas y accesorios oficiales que complementan cualquier outfit.

Sin duda alguna, el universo del anime está en expansión y cada vez más jóvenes pueden disfrutar de grandes historias que se han consolidado a lo largo de los años dentro género.