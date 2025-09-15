Así debes ver las temporadas de “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba”

Los fanáticos de las producciones de anime japonés están revolucionados por el estreno de la película “Guardianes de la noche: Kimetsu no Yaiba - La fortaleza infinita”. Sin embargo, al tratarse de una de las producciones más populares, tiene una serie y películas que la presidieron y que resulta interesante poder ver.

“Kimetsu no Yaiba”, conocida también como “Demon Slayer”, es una serie de manga japonés que llegó a los espectadores en 2016 a través de la revista Shūkan Shōnen Jump. Desde entonces, se convirtió en todo un seceso y dio lugar no solo a la serie animada sino también a películas que han sabido deleitar a su fandom.

¿Cuál es el orden correcto para seguir la trama de “Kimetsu no Yaiba”?

“Kimetsu no Yaiba” está centrada en la creación de Koyoharu Gotouge y se encarga de ofrecer un mundo en el que los demonios lo dominan todo. La trama está ambientada en la era Taishō en Japón, a principios del siglo XX.

Tanjiro Kamado es el protagonista de la serie que siendo solo un adolescente se convierte en un audaz y temible cazador de demonios. Esto, motivado por el asesinato que sufrió su familia y luego de que su hermana Nezuko se convirtiera en un demonio.

¿En qué orden ver “Kimetsu no Yaiba”?

Como se mencionó, la serie “Kimetsu no Yaiba” invita a los espectadores a hacer un recorrido de su trama, incluyendo las películas, con el fin de tener fresca la producción. El estreno de “Guardianes de la noche: Kimetsu no Yaiba - La fortaleza infinita” es el principal motivo para hacer, pero tiene que ser en orden.

El orden cronológico de “Kimetsu no Yaiba” tiene en primer lugar a la temporada 1, del 2019, que se nutre de 29 episodios y marca el arranque de la historia. En 2020, fue lanzada la película “Guardianes de la noche: Tren infinito” que marca la continuidad de la trama.

En 2021 y 2022, se puso a disposición de los seguidores la temporada 2 de “Kimetsu no Yaiba” que contiene 18 episodios. Para no perder el hilo de la trama, se debe seguir con el filme “Guardianes de la noche: Rumbo a la aldea de los herreros” que fue estrenado en 2023 y se lo considera como un puente necesario entre la temporada 2 y 3 de la serie.

En 2023 se presentó en sociedad la temporada 3 de la serie que muestra una revisión de la película pero ofrece nuevas historias dentro de la atrapante trama. Luego, en febrero de 2024 apareció “Kimetsu no Yaiba: Camino al entrenamiento Pilar”, nueva película de la saga y considerada como un avance de la cuarta temporada que sería lanzada en mayo de ese mismo año y que culminó con un especial de 40 minutos.