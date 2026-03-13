Tamashii Nations La Mole 2026: revelan figuras exclusivas de anime y armaduras tamaño real de Los Caballeros del Zodiaco desde Japón

Dentro de La Mole 2026, uno de los espacios más concurridos e imprescindibles para los fans del coleccionismo es el stand de Tamashi Nations, en el cual los asistentes podrán disfrutar de piezas únicas inspiradas en algunos de los animes más populares.

En entrevista con, Carlos López, representante de la firma, conocimos algunos detalles sobre el coleccionismo que forma parte especial del evento.

Figuras de One Piece, Jujutsu Kaisen y Dragon Ball

Dentro de algunas de las líneas más llamativas del stand figuran colecciones inspiradas en One Piece, Jujutsu Kaisen y Dragon Ball, series que siguen siendo favoritas entre los fanáticos del anime en todo el mundo.

Carlos nos comentó que esta edición del evento es especial pues pires era toda una nueva línea de figuras coleccionables pensadas para quienes buscan mayor calidad y detalle pues poniendo a prueba sus figuras el stand cuenta con espacio para que los visitantes puedan interactuar con algunas de las piezas y conozcan su nivel de detalle y movimiento

|Crédito: Hugo Pantoja

Armaduras tamaño real de Los Caballeros del Zodiaco

Sin duda, una de las grandes sorpresas del espacio fueron las armaduras de tamaño real de Los Caballeros del Zodíaco, las cuales nos comenta que son traídas directamente de Japón y representan a algunas de las armaduras emblemática de los caballeros de oro.

Según explicó Carlos, después de su exhibición en La Mole, las monumentales piezas regresarán nuevamente a Japón, por lo que esta convención representa una oportunidad única para verlas de cerca en México.

|Crédito: Hugo Pantoja

Figuras exclusivas y coleccionables para todos los presupuestos

Dentro del espacio también es posible encontrar piezas para todos los presupuestos, pues van desde figuras como las de Broly, que pueden alcanzar un precio cercano a los 1600 pesos, mientras que una figura de Seiya ronda los 1200 pesos.

Además, para quienes buscan sorpresas dentro del mundo del coleccionismo, existe una línea de art toys que cuesta alrededor de 200 pesos por pieza. Sin duda, estas figuras son toda una novedad, pues vienen completamente selladas, lo que les da un atractivo aún mayor para los fans