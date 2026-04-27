ÚLTIMA HORA: Muere importante figura de Marvel, creador de personajes como “The Punisher”, a los 73 años

Arrancamos la última semana de abril con una noticia muy triste para los fanáticos de los cómics y los superhéroes: murió Gerry Conway, un escritor icónico tanto para Marvel como DC. Fue cocreador de "The Punisher", de "Jason Todd" y escribió la trágica muerte de "Gwen Stacy" en "The Amazing Spider-Man". Tenía 73 años de edad.

La noticia fue confirmada inicialmente por el medio especializado DiscussingFilm este lunes 27 de abril. Sin embargo, todavía no se han dado a conocer detalles de la causa del fallecimiento.

Menos de media hora después del anuncio en medios, Marvel Comics publicó un mensaje de despedida para el escritor. "A nombre de su familia, estamos tristes de confirmar que el escritor y anterior editor en jefe Gerry Conway ha muerto", inicia el comunicado. "Era un tremendo ícono en cómics, que moldeó la cultura pop. Era un querido amigo, compañero y mentor; nuestros corazones están con su familia y los millones de personas que alcanzó con su trabajo".

Gerry Conway has sadly passed away at the age of 73.



He is known for co-creating The Punisher, Ben Reilly, Firestorm, Jason Todd & more iconic characters.



He also wrote one of the most iconic comic stories in history — "The Night Gwen Stacy Died" pic.twitter.com/nyWoU46yYU — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) April 27, 2026

Quién era Gerry Conway, escritor icónico de Marvel que murió este 27 de abril

Nacido en 1952, Gerry Conway trabajó en historias relacionadas con la mayoría de los grandes personajes de Marvel, como "Iron Man", "Captain Marvel", "Los Vengadores", "Daredevil" y "Hulk"; también introdujo la obra "Werewolf by night". "Nos emocionó con nuevos personajes como 'The Punisher' y rompió nuestro corazón con historias tan emocionales como 'La noche en que murió Gwen Stacy', una trama que todavía tiene repercusión en 'Spider-Man' hoy en día", dijo C.B. Cebulski, actual editor en jefe de Marvel Comics.

"Trajo consecuencias reales a su escritura, siendo capaz de hilar hazañas heroicas con lo más humano e identificable, y así creó algunos de los personajes e historias más memorables de todos los tiempos", declaró Kevin Feige, presidente de Marvel Studios.

Gerry Conway era originario de Brooklyn, Nueva York (Estados Unidos) y amó los cómics toda su vida; mucho antes de trabajar como escritor, una carta que escribió como fan fue publicada en la obra "Fantastic Four #50", en 1961. Comenzó a escribir sus propias historias a los 16 y publicó por primera vez con Marvel en 1969.

A finales de los años 70 alternó su trabajo entre Marvel y DC Comics, época en la cual fue cocreador del personaje "Jason Todd".