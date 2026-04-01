RESUMEN: Esto fue lo que pasó en los capítulos 2 y 3 de la segunda temporada de Daredevil: Born Again

Hace una semana que se estrenó la segunda temporada de Daredevil: Born Again, una de las series de Marvel más queridas de los últimos años, pues además de retratar la vida del alter ego del héroe Matt Murdock, hemos visto más de cerca pequeños guiños y la expansión del MCU.

Por ahora, miles de fans han elogiado este proyecto del Universo Cinematográfico de Marvel señalando que ha sido una gran adaptación de Daredevil, donde más allá de las peleas de cada superhéroe, hemos visto desarrollos de personajes y una narrativa que pocas veces se logra ver en una serie, por ello ha sido uno de los estrenos del año.

¿Qué pasó en los capítulos 2 de Daredevil?

Sí, este estreno fue doble… Y no es coincidencia pues en esta semana de pascuas, habrá un gran hueco en espera de más estrenos en series, por lo que han liberado de “golpe” dos episodios dejando la trama con un gran ritmo, los cuales te contaremos (sin mucho spoiler).

El capítulo 2 de la segunda temporada se titula “Please”, el cuál nos mostró la liberación de Wilson Fisk quien había sufrido un atentado y pacta con el FBI su libertad y protección, lo que dejará expuesta cierta vulnerabilidad de este en su búsqueda de ascenso.

Por otro lado Matt se encuentra recuperándose en la Iglesia, librando una batalla interna sobre su vida pasada cuestionando a sí mismo si en realidad puede ser Daredevil.

El capítulo 3 lleva por título “No Good Dead”, donde podemos ver el debate de Matt Murdock quien sigue evitando volver a ser Daredevil debido a los cuestionamientos de su ética, por lo que decide enfocarse en los tribunales donde defiende a White Tiger (Héctor Ayala).

Por otro lado Fisk asciende en el poder y es electo alcalde, lo que lo hace dividir su pasado criminal con su nueva realidad, misma acción que le seguirá con problemas maritales desequilibrando su manera de actuar.

¿Cuándo se estrenan los capítulos de la segunda temporada de Daredevil: Born Again?

Los estrenos de esta nueva temporada será de manera semanal, por lo que te recomendamos apuntar bien las siguientes fechas en tu calendario:



Episodio 1 - 24 de marzo, 7:00 pm

- 24 de marzo, 7:00 pm Episodio 2 y 3 - 31 de marzo, 7:00 pm

- 31 de marzo, 7:00 pm Episodio 4 - 7 de abril, 7:00 pm

- 7 de abril, 7:00 pm Episodio 5 - 14 de abril, 7:00 pm

- 14 de abril, 7:00 pm Episodio 6 - 21 de abril, 7:00 pm

- 21 de abril, 7:00 pm Episodio 7 - 28 de abril, 7:00 pm

- 28 de abril, 7:00 pm Episodio 8 - 5 de mayo, 7:00 pm

Este martes 31 de marzo hubo un episodio doble debido al estreno del especial de “The Punisher”. La segunda temporada de Daredevil: Born Again tuvo que adelantar la fecha de su último episodio para que el martes próximo (12 de mayo) se diera el lanzamiento de “The Punisher: One Last Kill”, justo a tiempo para la llegada de “Spider Man: Brand New Day”.