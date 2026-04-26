¡Impactante! Revelan nuevo tráiler de SPIDER-NOIR con Nicolas Cage

¡Paren todo! Un nuevo tráiler de SPIDER-NOIR - la nueva serie live-action del querido superhéroe arácnido, producida por Amazon Studios - ha sido revelado. Aquí te compartimos este avance, en el que se aprecia al emblemático Nicolas Cage como una versión alternativa y envejecida de Peter Parker, quien en este universo es Ben Reilly, un ex-vigilante e investigador privado.

Next month, the web starts to unravel. Watch the new trailer for “Spider-Noir” – a live-action series starring Nicolas Cage – arriving in both Authentic Black & White and True-Hue Full Color May 27 on @PrimeVideo pic.twitter.com/bPjFYzrIyD — Amazon MGM Studios (@AmazonMGMStudio) April 26, 2026

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Tráiler de SPIDER-NOIR a color: ¿Cuál es mejor?

Este nuevo avance de SPIDER-NOIR continúa con un importante dilema: ¿Blanco y negro o color? Amazon Studios también publicó la versión del tráiler a todo color. Si bien el blanco y negro abraza el estilo del cine clásico, el tráiler a color ofrece un sentimiento completamente diferente y con mayor vitalidad. Tú, ¿cuál prefieres?

Next month, the web starts to unravel. Watch the new trailer for “Spider-Noir” – a live-action series starring Nicolas Cage – arriving in both True-Hue Full Color and Authentic Black & White May 27 on @PrimeVideo pic.twitter.com/tnkAcdXC4X — Amazon MGM Studios (@AmazonMGMStudio) April 26, 2026

SPIDER-NOIR: ¿De qué tratará la nueva serie?

La nueva serie del universo de Spider-man sigue a Ben Reilly, un detective privado con superpoderes. La historia se desarrolla en la década de 1930, en Nueva York, Estados Unidos. A diferencia del carismático Peter Parker, Ben es una versión envejecida y un tanto cínica, pues ya se encuentra cansado del mundo. No obstante, según los primeros avances, el mafioso Silverman lo hará volver a sus orígenes. La serie estará compuesta por un total de ocho episodios.

¿Cuándo se estrena SPIDER-NOIR?

Los ocho episodios de SPIDER-NOIR estarán disponibles en la plataforma de streaming de Prime Video a partir del próximo 27 de mayo. A diferencia del popular esquema de lanzamiento de un episodio por semana, Amazon ha dado a conocer que la serie será lanzada bajo la modalidad de "maratón". Esto significa que todos los episodios estarán disponibles a partir de la fecha anunciada, para que no tengas que esperar a conocer el desenlace de la historia.

¿Quiénes aparecen en SPIDER-NOIR? Reparto

Además de Nicolas Cage, quien da vida a Ben Reilly, el reparto oficial de SPIDER-NOIR está conformado por Brendan Gleeson, Jack Huston, Lamorne Morris, Li Jun Li, Lukas Haas, Cameron Britton, Craig Henningsan, Whitney Rice y Abraham Popoola.