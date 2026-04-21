Konoha Park abre sus puertas HOY: Así es el parque de Naruto en Francia que sorprende al mundo

El universo de Naruto ha cobrado vida y lo ha hecho a lo grande en Francia con la apertura oficial del Konoha Land! Ubicada en el Parc Spirou Provence en Monteux. Este mega parque cuenta con poco más de 1,5 hectáreas de áreas temáticas y recreativas inspiradas en la icónica Aldea Oculta de La Hoja, hogar del Septimo Hokage y sus amigos.

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¿Qué ofrece el nuevo parque inmersivo de Naruto en Francia?

El parque cuenta con un diseño que busca recrear la aldea escondida entre las hojas y ofrecer a los visitantes diversas atracciones inmersivas, además de estatuas de tamaño real y por supuesto gastronomía inspirada en el popular anime.

Ubicación: Parc Spirou Provence, Monteux, Francia (cerca de Aviñón) .

Atracciones: Dentro del parque será posible encontrar montañas rusas, zonas temáticas y réplicas de lugares icónicos del manga y el anime y especialidades culinarias como “El ramen Naruto”.

Inversión: De acuerdo con medios especializados, se estima que el proyecto tuvo una inversión superior a los 16 millones de euros, aproximadamente 326,163,200.00 Pesos mexicanos al cambio del día de hoy.

Para los fanáticos del anime Konoha Lan se presenta como una de las experiencias más impactantes que combina el fanatismo por uno de los proyectos más grandes e importantes del género y la vida real, además esta iniciativa representa la primer mega apuesta de este género en Europa.