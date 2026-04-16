Los accidentes de “Destino final”, ordenados del PEOR AL MEJOR; ¿la montaña rusa o los troncos en la carretera?

En el evento CinemaCon 2026, se dio a conocer la noticia de que "Destino final 7" ya tiene fecha de estreno. Será el 28 de mayo de 2028 cuando volvamos a encontrarnos con una película de esta saga, que mientras nos asombra por lo aparentemente irreal de sus accidentes, siempre nos deja con la espinita de que "sí podría pasar". Para celebrarlo, ordenamos del peor al mejor los accidentes iniciales de todas las películas de "Destino final" anteriores.

Como cualquier listado, el orden que te presentaremos tiene subjetividad y no es definitivo. Al final, queda en cada fan determinar cuál de las películas ha sido más impactante y por qué.

Los accidentes iniciales de "Destino final", del mejor al peor

Cada película de "Destino final", hasta ahora, comienza con un accidente a gran escala del cual sobrevive cierto número de personas gracias a la premonición de alguien. Después de este accidente, "la muerte" va a persiguiendo a un grupo de desafortunados.

Para un fan de esta saga, básicamente ninguna secuencia inicial tiene desperdicio; pero, por pura diversión, no podemos evitar "rankearlas". En esta lista tomaremos en cuenta el impacto que causa hoy en día y qué tan "disfrutable" es (para un fan del terror, por supuesto).

6. La carrera de coches

|Crédito: Warner Bros

Es la secuencia inicial de "Destino final 4" y transcurre en una carrera de autos. Aunque tiene algunas ventajas (transcurre de día y se ve claramente) y las muertes son espantosas, los efectos 3D envejecieron mal y son bastante disruptivos en algunos momentos; además, la secuencia se siente rápida y visualmente repetitiva.

5. La montaña rusa

|Crédito: Warner Bros

Perteneciente a "Destino final 3", es la secuencia favorita de muchas personas porque su puro concepto es aterrador; más de uno ha dejado de subirse a montañas rusas tras verla. Sin embargo, transcurre de noche y la acción se distingue poco a comparación de otras películas de la saga. Por la misma razón, faltan detalles 'gore' y, tomando en cuenta el escenario, pudo haber pasado mucho más.

4. El accidente de avión

|Crédito: Warner Bros.

El primer accidente de la saga siempre será icónico pero, en retrospectiva, se queda corto a comparación de sus secuelas; es muy breve y no hay mucho detalle en las muertes.

No obstante, si aquí no se hubiera privilegiado el concepto, no tendríamos otras 5 películas más de "Destino final". Tampoco había punto de referencia y la personalidad de la saga aún no se desarrollaba del todo. En pocas palabras, todo se le perdona.

3. El puente

|Crédito: Warner Bros.

Cualquier catástrofe de película que pase en un puente a esa altura, es aterradora. Casi todas las muertes al inicio de "Destino final 5" son espantosas y memorables, especialmente la de "Olivia" (se cae del puente) y "Dennis" (le cae alquitrán encima). Además, hay mucho detalle y 'gore'.

Lo que le juega en contra, principalmente, es que hay algunas muertes repetitivas con respecto a anteriores cintas.

2. El restaurante en las alturas

La película más reciente de "Destino final" llegó luego de casi 15 años de espera, y no podía quedarse corta. Nos entregaron una secuencia inicial masiva, situada en un restaurante ubicado en las alturas, y se convirtió en un clásico instantáneo. Es un inicio lleno de tensión, escenas 'gore' y momentos que se quedaron grabados en cada espectador.

Además, el hecho de que todo el desastre fuera provocado por una moneda es un gran guiño a las críticas que la saga ha recibido desde siempre.

1. El accidente en la carretera, el mejor de los accidentes en "Destino final"

|Crédito: Warner Bros.

Pueden pasar los años y estrenarse muchas películas más, pero la "escena de los troncos" en "Destino final 2" nunca se irá de nuestra mente. Esta secuencia inicial se "disfruta" como la primera vez, con efectos que provocan nostalgia (combina efectos prácticos con digitales), muertes que fueron sumamente creativas en su momento y la sensación de que cualquiera podía estar en el lugar de la protagonista.