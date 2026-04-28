Top 5 openings de anime más escuchados en streaming en 2026 (ranking actualizado hasta abril)

El universo del anime va en crecimiento y no solo por las grandes historias que cuenta, sino también por su banda sonora o “ anisong”, el cual ha dejado de ser un complemento del género para convertirse en uno de los motores más importantes de la industria del entretenimiento. Por ello ahora te contamos sobre los 5 openings más escuchados en streaming hasta abril de 2026.

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5 openings imperdibles que dominan la lista de popularidad en streaming

Existen openings que se han convertido en la cara de ciertos animes y hoy te presentamos algunas de las canciones de anime canciones de anime más escuchadas dentro Spotify y en el karaoke JOYSOUND. Estos openings se presentan sin orden de alcance como los favoritos hasta abril del 2026.

Sword Art Online

Dentro del gusto de los consumidores el himno de Sword Art Online sigue siendo uno de los más escuchados. Esta canción no solo representa a uno de los animes más queridos y vistos de los últimos años, sino que también consolidó a LiSA dentro del gusto musical de los fans del género.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba

Zankyou Zanka de Aimer, no solo galardona a uno de los animes recientes más populares, sino que se ha vuelto fundamental para el play list de todos los amantes del género, colocándose como uno de los principales temas escuchados a nivel mundial.

Attack on Titan

El anime de Attack on Titan, no solo se coloca en la cima como uno de los más populares de todos los tiempos, sino que Guren no Yumiya de Linked Horizon, sorprendió a todos, consolidando la serie como un producto emblemático y referente del género.

Naruto Shippuden

El opening, Silhouette de KANA-BOON, no solo pertenece a un ícono del anime, sino también de toda la cultura pop que engloba al género, demostrando que hoy en día Naruto Shippuden, sigue estando más vivo que nunca.

Jujutsu Kaisen

El opening, Ao No Sumika de Lyrics es uno de los favoritos de los amantes de uno de los animes más populares. Consolidando dentro del gusto de fanáticos por su gracia y fuerza.

Estos 5 opening dejan en claro que el universo del anime va más allá de las historias y la animación, pues son el complemento perfecto que consagra a una producción dentro del gusto de las personas.