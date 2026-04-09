¡El anime llega a la Copa Mundial de la FIFA 2026! Conoce la canción que representará a la selección de Japón

La selección de Japón sorprendió al mundo rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026. Resulta que su equipo tendrá una canción y una identidad visual muy inspirada en el anime. La pieza musical se llama Kira y es interpretada por Ado, la cual se lanzará oficialmente el 22 de abril de 2026. El tema forma parte de la campaña del nuevo uniforme y ya genera conversación global por lo impresionante del estilo de animación.

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El anime de la selección de Japón para la Copa Mundial de la FIFA 2026

Si no has visto el teaser, te contamos que este dura apenas 30 segundos y deja claro de inmediato su concepto. La presentación mezcla animación con imágenes reales, con una vibra muy cercana a Blue Lock y referencias directas a clásicos como Super Campeones, las cuales no te puedes perder.

"Kira”: la canción que acompañará a Japón

El tema es interpretado por Ado y producido por Tatsuya Kitani (el mismo compositor de Jujutsu no Kaisen) y combina energía, dramatismo y ese estilo intenso que caracteriza al pop japonés actual. Aunque de momento lo único que se puede escuchar es un adelanto, la verdad es que ya apunta a convertirse en uno de los himnos más icónicos del torneo.

¿Cuántas veces ha usado la selección de futbol de Japón el anime para promocionarse?

Esta no es la primera vez que Japón utiliza el anime como temática central para promocionar a su selección nacional. En múltiples ocasiones ha integrado su cultura pop con el fútbol. Esto los ha llevado a pedir colaboración a diferentes marcas reconocidas dentro del mundo del anime, como alguna vez pasó con Pokémon o Dragon Ball. Este año, aunque no usa a ninguna franquicia, sí parece ser la publicidad completamente inspirada en series como Captain Tsubasa (Supercampeones).

¿Qué opinas? ¿Te gustaron los primeros treinta segundos de la canción y la campaña?