Muere legendario actor de doblaje, reconocido por dar vida a personajes de Star Wars y Las Chicas Superpoderosas

Este lunes 18 de mayo 2026 el mundo del entretenimiento y la animación se encuentra de luto tras anunciarse el repentino fallecimiento del reconocido actor de doblaje estadounidense Tom Kane, quien dio vida a personajes icónicos dentro del universo de “Star Wars”, “Las Chicas Superpoderosas” y “Archer”.

Zach McGinnis, representante del actor fue el encargado de confirmar esta lamentable noticia el día de hoy, además, quiso recordarlo con un emotivo mensaje y el gran legado que deja. También recordó que fue “un esposo y padre devoto” al formar una familia de 9 hijos y su esposa.

Aunque su voz ahora se haya silenciado, los personajes , las historias y el amor que le dio al mundo vivirán para siempre.

¿De qué murió Ton Kane?

Hasta el momento, ni familiares, ni equipo de trabajo han revelado las causas de su muerte, sin embargo, en los últimos años el actor se mantenía lejos de los reflectores luego de que en 2020 sufriera un derrame cerebral que afectó severamente su capacidad para hablar y leer, situación que lo oblgió a retirarse paulatinamente del doblaje.

¿Quién era Tom Kane?

El actor Tom Kane se consolidó en el mundo del doblaje gracias a sus múltiples participaciones en producciones de videojuegos y dibujos animados que lo llevaron a ser una de las voces más reconocidas dentro de la industria.

Kane destacó por darle vida a importantes personajes legendarios y de renombre como: Yoda en “Star Wars: La guerra de los clones", además, le dio voz al Profesor Utonio y ÉL en “Las Chicas Superpoderosas”. También participó en Kim Posible y Mansión Foster para amigos imaginarios, su trabajo también destacó en videojuegos de franquicias como Call of Duty” y “Fortnite.

Recientemente, Kane había sacudido las redes sociales luego de que se revelara que tuvo un reencuentro con el elenco original de voces de Las chicas superpoderosas durante una convención, en el video se logra ver a sus excompañeras acompañandolo con peluches de las icónicas superheroínas mientras que él portaba una bata representando al Profesor Utonio, el momento se viralizó tanto que los fans celebraron este momento.

Ante esta inesperada noticia de su deceso, seguidores de distintas generaciones han inundado las redes con mensajes de despedida, recordando el impacto que tuvo su trabajo.