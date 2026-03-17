La Mole 2026 ROMPE RÉCORD: Esta fue la cifra histórica de las personas que asistieron en su aniversario 30

La edición 30 de La Mole 2026 se consolidó como el evento de cultura pop más importante de México al reunir a más de 40 mil asistentes al evento, el cual se llevó del 13 al 15 de marzo en el emblemático World Trade Center Ciudad de México, superando las expectativas de afluencia desde el segundo día.

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¿Cuántas personas asistieron a La Mole 2026?

De acuerdo con cifras oficiales del evento, la convención logró reunir a más de 40 mil personas, marcando récord de asistencia para la historia del evento. No obstante, esta cifra refleja el crecimiento sostenido de los fans y el creciente interés del público en la cultura pop de México.

Invitados y actividades destacadas

El evento contó con la presencia de reconocidas figuras internacionales como John Boyega, Frankie Muniz y Tom Welling, quienes platicaron con los asistentes y ofrecieron paneles donde firmaron autógrafos y se tomaron fotos.

Los asistentes disfrutaron además de actividades relacionadas con cómics, anime, videojuegos y cosplay, colocando a La Mole 2026 como un punto de encuentro clave para la comunidad geek.

Un referente de la cultura pop en México

A lo largo de sus 30 ediciones, La Mole ha evolucionado hasta convertirse en el evento más fuerte de su tipo en México y, gracias a su capacidad para reunir a miles de fanáticos y figuras de clase, demuestra su relevancia dentro de la industria del entretenimiento nacional.