¿Qué se vio en el nuevo tráiler de The Last of Us parte II diferente al videojuego?

Es innegable que la primera temporada de The Last of Us fue un rotundo éxito y en gran medida, se debe a la excelsa adaptación del videojuego a la historia. ¿La parte 2 de The Last of Us será tan espectacular con la primera? Estos son los cambios importantes que veremos en la segunda temporada de The Last of Us, así como los nuevos personajes que se han mostrado en el nuevo tráiler.

¿Quiénes son los nuevos personajes en el nuevo tráiler de The Last of Us?

El nuevo trailer que promociona la parte 2 de la serie, reveló que no solo traerá de vuelta a los personajes principales, Joel (Pedro Pascal) y Ellie (Bella Ramsey), sino que también introducirá nuevos personajes y expandirá la narrativa del videojuego (adelante te explico por qué). Entre ellos, uno de los más esperados es Abby, interpretada por Kaitlyn Dever. Abby es una de las protagonistas de la segunda parte del videojuego y su llegada a la serie ha generado gran expectativa (y algunas críticas). Su personaje es muy controvertido, ya que toma decisiones que afectan profundamente a los personajes principales. En el videojuego, Abby es una figura divisoria entre los fanáticos, lo que promete traer momentos de tensión y emoción a la serie.

Además de Abby, la serie introducirá a otros personajes clave como Owen, interpretado por Spencer Lord, Manny (Danny Ramírez), Nora (Tati Gabrielle) y Mel (Ariela Barrer), quienes son cercanos a Abby y juegan un papel importante en el desarrollo de la trama. Cada uno de estos personajes aportará nuevas dinámicas y conflictos que enriquecerán la historia.

Otro personaje que destaca en el tráiler es Dina, quien será interpretada por Isabela Mercado. Dina es una joven que vive en la comunidad de Jackson y, por lo que vimos en el avance, habrá un lazo importante entre ella y Ellie. ¿Será que juntas enfrenten los desafíos del mundo postapocalíptico?

Jesse será interpretado por Young Mazino, conocido por su trabajo en Beef. Jesse es el exnovio de Dina y formará parte del círculo cercano de Ellie durante su estancia en Jackson. Isaac, un importante líder militar, también hará su aparición en la serie. Este personaje es interpretado por Jeffrey Wright, quien también le dio voz en el videojuego. Finalmente, se ha revelado que Catherine O’Hara tendrá un breve, pero intrigante papel, como una psicóloga que trabaja con Joel, aunque aún no se sabe mucho sobre su personaje.

¿En qué va a cambiar la segunda temporada de la serie al videojuego de The Last of Us?

La segunda temporada de The Last of Us no solo continuará la trama del videojuego, sino que también expandirá la historia en formas que no se vieron en el juego original. Neil Druckmann, creador del juego y productor de la serie, ha confirmado que habrá episodios que exploren arcos narrativos inéditos, los cuales no se incluyeron en The Last of Us Part II. Esto significa que incluso aquellos que ya conocen la historia del videojuego encontrarán sorpresas en la adaptación televisiva.

Druckmann reveló en una entrevista que uno de los episodios más esperados profundizará en la historia de un personaje que no tuvo tanto desarrollo en el juego. Esta expansión de la narrativa es similar a lo que se hizo en la primera temporada, donde se exploraron aspectos de la vida de Anna, la madre de Ellie, un detalle que no aparece en el videojuego pero que fue bien recibido por los fans.

Además, es importante destacar que The Last of Us Part II es un juego más complejo y extenso en comparación con la primera entrega. Por ello, la serie ha decidido dividir la historia en más de una temporada. Según los reportes, la segunda temporada adaptará solo una parte del videojuego, lo que permitirá a los guionistas profundizar más en los personajes y en la narrativa sin apresurar los acontecimientos. Se espera que haya una tercera, e incluso una cuarta temporada, para completar toda la historia.

Otro cambio importante es la aparición de Los Serafitas, un grupo religioso extremista que juega un papel clave en la segunda parte del videojuego. Aunque el tráiler no da muchos detalles sobre su participación, se ha confirmado que formarán parte de esta temporada, lo que añadirá más capas de conflicto y peligro a la trama. ¡2025, ya llega por favor!