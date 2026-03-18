Fanático de Pokémon pagó $87,840 dólares por un solo Cheeto con forma de Charizard y entra en el libro de los Récord Guinness

El revuelo de Pokémon dentro del mundo de los coleccionistas es una historia que cada vez va en aumento, pues hemos visto de todo, desde cartas coleccionables certificadas con valores de millones de dólares, hasta Cheetos con forma de estos monstruos que tras este “defecto” adquieren un valor increíble.

Uno de los casos más sonados en los últimos meses fue el de un coleccionista que pagó miles de dólares por “Cheetozard”, un Cheeto con la forma del Pokémon Charizard, rompiendo con lo absurdo y con el gran nivel de fanatismo que hay por esta franquicia que parece cada vez expandirse más (como el Equipo Rocket).

¿Cuál es el récord de ventas de artículos de Pokémon?

En el año 2024, un sujeto pagó la módica cantidad de $87,840 dólares ($1,550,942 pesos) por este Cheeto de 8 centímetros, hecho que le dio la vuelta al mundo e incluso este 2026 le ha hecho aparecer en el Libro de los Récord Guinness como el “precio más alto pagado por un snack de maíz con la imagen de un videojuego”.

Aunque poco a poco hemos visto a coleccionistas de todo tipo, este hecho da paso a que más personas intenten entrar en el libro de los Récord Guinness y probablemente dentro de poco podamos ver a alguno que otro gastar felizmente dinero en algún artículo relacionado con el universo de Pokémon.

¿Cuáles son los artículos de Pokémon más costosos?

Dentro de los artículos de Pokémon más costosos, podemos encontrar una singular lista de algunas cartas, donde figuran:

