Top 3 animes que quedaron inconclusos tras la muerte de sus creadores

Existen animes que han marcado generaciones tras generaciones, ya sea por su historia, su banda sonora, su animación o su longevidad y por supuesto su final. No obstante, también existen algunos que a pasera de haberse convertido en fenómeno durante su lanzamiento, sus fans no podrán conocer el cierre pensado por su creador debido al fallecimiento del mismo. Por ello ahora te conectamos con 3 animes que debes conocer pero que no tendrán final debido a la muerte de sus creadores.

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A pesar de que existen grandes producciones que han roto récords, ya sea por su longevidad o por el cariño de los fans, existen animes que pasarán a la historia por no tener un final, o al menos no el que el creador de la obra habría pensado debido a la defunción del mismo, por ello ahora te contamos sobre 3 animes que debes conocer que no tuvieron un final pensado por el creador.

Highschool of the Dead

Este anime ecchi de supervivencia de horror, sigue la trama de un grupo de estudiantes que intentan sobrevivir durante un apocalipsis zombi. El anime destacó por su violencia, suspenso y alto contenido érotico. El anime quedó inconcluso debido a la repentina muerte de su guionista Daisuke Sato, en 2017.

Itazura na Kiss

La trama sigue a Kotoko, una chica torpe que enfrenta desafíos de amor tras ser rechazada por el chico más inteligente y popular. La creadora de esta obra falleció en 1999 en un accidente doméstico y a pesar de que Itazura na Kiss contó con un final gracias a que la creadora le contó a su esposo el rumbo y final del anime, los fans consideran que pudo ser diferente si Itazura na Kiss hubiera concluido el trabajo.

Berserk

Esta obra aclamada por los fans de la fantasía oscura, fue escrita por Kentaro Miura, quien falleció en el 2021. La trama sigue las aventuras de Guts, un mercenario marcado por el destino que lucha contra demonios, explorando la ambición, la venganza, el destino y la resiliencia. Fue gracias a las notas del autor, que su mejor amigo y asistentes tomaron la decisión de continuar con la obra para darle un cierre digno.

El impacto actual del anime en México

De acuerdo con datos de Satitsta, en México la industria del anime tiene un valor superior a los 1,020 millones de dólares, lo que lo coloca como una de las industrias de entretenimiento más activas y en crecimiento. Los mexicanos se han consolidado como uno de los mercados más importantes en consumo de este género.