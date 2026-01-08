Expertos revelan si los niños pueden ver ‘Primate’, la nueva película de terror que todos están esperando

Entre los estrenos de cine más esperados de enero 2026 , está "Primate", una película que combina el terror y el gore con un protagonista del reino animal. Desde que salieron a la luz los avances de la trama, ha existido gran expectativa y hay público de todas las edades que no puede esperar para verla.

Sin embargo, por su clasificación no es apta para que los menores de edad la vean, ya que tiene una distinción "R", que restringe a los menores de 17 años para consumir este contenido. Esta categoría es impuesta por el sistema de la Motion Picture Association aplicada en Estados Unidos, pues fue en este país donde se llevó a cabo la producción y en México, la categoría equivalente es "C", prohibida para niños.

La película “Primate” está prohibida para niños y niñas|Paramount Pictures

¿Por qué los niños no pueden ver películas categoría "C" y "R"?

La razón principal por la que no se recomienda que niños, niñas y menores de edad vean cualquier material cinematográfico o televisivo que tenga la categoría "R" o "C", es porque se trata de contenidos que incluyen violencia explícita, tópicos sexuales, agresiones, consumo de sustancias y otras actividades de riesgo.

De acuerdo con un artículo de Safes Parental Control, es crucial seguir estas recomendaciones para procurar la integridad de las infancias, ya que este tipo de temas son consideradas potencialmente dañinas. Además, datos de National Institutes of Health, explica que así se reduce el riesgo de estar expuesto a escenas que afecten su desarrollo mental y emocional, ya que a esas edades no siempre se distingue lo que es real a la fantasía.

Las películas como “Primate” y con categoría “C” o “R” no son aptas para menores de edad|Paramount Pictures / Freepik

Específicamente en el caso de la película "Primate", si bien no hay indagaciones directas, la única excepción para verla es con jóvenes de entre 16 y 18 años que asistan a las salas de cine acompañados de un tutor. Mientras que cuando llegue a las plataformas de streaming, muy probablemente tengan advertencias para que los padres apliquen los candados de seguridad necesarios.

De qué se trata la película "Primate" y cuándo se estrena en México

La fecha oficial para que "Primate" llegue a las salas de cine en todo México, es el próximo viernes 9 de enero de 2026. Las entradas podrán adquirirse en la sucursal de preferencia o mediante internet, pero al ser una producción con las categorías "C" y "R", suelen aplicarse ciertos filtros para corroborar que los clientes cumplan con la edad obligatoria para este tipo de contenidos.

En cuanto a la trama de esta película de terror y gore protagonizada por un chimpancé llamado "Ben", aborda la historia de cómo este animal que fue criado como mascota, se transforma al ser mordido por otra especie con rabia. Y aunque llevaba toda su vida en cautiverio y conviviendo con humanos, sus peores instintos se magnifican y somete a su "familia" a una auténtica pesadilla, según reseñas de iMBD y Rotten Tomatoes.