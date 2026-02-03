¡Ya es OFICIAL! Gracias a Capcom Resident Evil 4 y 8 llegan con audio latino

Fanáticos del survival horror, Capcom vuelve a hacer de las suyas y esta vez la noticia tiene a toda Latinoamérica gritando de emoción. Con el anuncio oficial de Resident Evil 9 , la compañía japonesa confirmó algo que los fans llevábamos años pidiendo: doblaje al español latino, pero eso no fue todo, con la sorpresa vino acompañada de la confirmación de que Resident Evil 4 Remake y Resident Evil Village (RE8) también recibirían este esperado doblaje, marcando un antes y un después para la franquicia en nuestra región.

La comunidad no tardó en reaccionar, y es que poder revivir estas historias icónicas escuchando a nuestros personajes favoritos en español latino eleva la inmersión a otro nivel. Ya sea enfrentando a los aldeanos en el remake de RE4 o intentando escapar del imponente castillo de Dimitrescu en Village, la experiencia se siente más cercana, más intensa y, sobre todo, más nuestra.

¿Cómo activar el audio en español latino en Resident Evil 4 Remake y Resident Evil Village?

Si, como nosotros, eres un fan indiscutible de la franquicia y estás listo para vivir nuevamente la persecución, los sustos y la acción, pero ahora con voces en español latino, estás en el lugar correcto. Configurar el audio es muy sencillo:



Inicia el juego y dirígete al menú de opciones.

Entra a la sección de Lenguaje.

En el apartado de Diálogos, selecciona Español Latino.

Guarda los cambios y disfruta la experiencia completa.

Así de fácil podrás escuchar por fin a Leon S. Kennedy hablando en nuestro idioma, algo que los fans esperaron durante años.

Voces del doblaje latino en Resident Evil

Capcom apostó por talento reconocido de la industria del doblaje latino para darle vida a estos personajes icónicos:

