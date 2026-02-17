¡Preparate para la primer reunión Therian en México y consigue la máscara perfecta!

Es oficial y ya se encuentra a la vuelta de la esquina la primera reunión Therian en México, y será nada más y nada menos que en Ciudad Universitaria. Así es, la sede será la Máxima Casa de Estudios, la Universidad Nacional Autónoma de México, donde cientos de seres antropomorfos tocarán tierra para conectar con su naturaleza animal en un espacio abierto al diálogo y la expresión, sin prejuicios y libres.

Si tú también te identificas con un animal, pero aún no sabes cuál es el significado de las máscaras o dónde conseguir la tuya, aquí te contamos todo lo que necesitas saber antes del gran encuentro Therian.

¿Qué significan las máscaras Therian?

Más que tener un único significado, las máscaras son una forma de representación personal, pues quienes forman parte de la comunidad Therian viven un fenómeno de identidad en el que sienten una conexión profunda, espiritual o psicológica con algún animal. No se trata solo de un gusto, sino de una manera de experimentar su identidad.

Por ello, las máscaras representan al animal con el que cada persona se identifica, si bien pueden ser un gato, un lobo, un perro o cualquier otra especie con la que sientan afinidad. Además de simbólicas, suelen ser prácticas, ya que están diseñadas para permitir movilidad y así imitar gestos, posturas o movimientos característicos del animal elegido.

¿Dónde conseguir tu máscara Therian?

Si ya tienes claro cuál es el animal con el que te identificas, conseguir tu máscara es más sencillo de lo que imaginas, ya que puedes acudir con modistas, creadores de disfraces o artistas de cosplay que trabajen piezas personalizadas. También es posible encargarlas en tiendas en línea y si eres más creativo, incluso puedes elaborarla tú mismo con materiales accesibles y darle un toque completamente personal.

