Estados Unidos: Los 10 restaurantes con estrella Michelin más baratos para visitar

La prestigiosa Guía Michelin es clara al respecto: no es necesario quitarse un ojo de la cara para disfrutar de una cena en un restaurante galardonado. Según la organización, la estrella solo se entrega a quien ofrece una cocina inigualable, pero no existe un requisito que dicte que la comida deba ser estratosféricamente cara.

¿Cuáles son los restaurantes más baratos con estrellas Michelin en Estados Unidos?

El Comptoir (Los Ángeles, California)

Abre de jueves a viernes desde las 19:30 h, y los sábados y domingos de 9:00 a 13:00 h. Por un precio de $125 dólares, el comensal puede disfrutar de seis platos de temporada basados principalmente en vegetales de su propia huerta.

Dirección: 605 Normandie Ave, Los Ángeles, CA 90005.

Boia De (Miami, Florida)

Abre de lunes a domingos de 17:30 a 22:30 h. Lo más sorprendente es su accesibilidad, con su plato más caro rondando apenas los $40 dólares.

Dirección: 5205 NE Second Ave, Miami, FL 33137.

Galit (Chicago, Illinois)

Especializado en cocina del Medio Oriente. Su horario es de martes a domingo de 17:00 a 21:00 horas. Aquí, un menú de cuatro platos le costará aproximadamente $105 dólares por persona.

Dirección: 2429 N Lincoln Ave, Chicago, IL 60614.

Los Félix (Coconut Grove, Florida)

Un homenaje a la cultura mesoamericana y al maíz. Sus platos principales valen menos de $50 dólares y los aperitivos oscilan entre los $14 y $30 dólares.

Dirección: 3413 Main Hwy, Miami, FL 33133.

Holbox (Los Ángeles, CA)

Su menú de degustación tiene un valor de $130 dólares por persona, una cifra competitiva para la calidad técnica que ofrecen de martes a domingo.

Dirección: 3655 S Grand Ave, Los Ángeles, CA 90007.

Tail Up Goat (Washington, D.C.)

Se puede optar por un menú a la carta o probar la experiencia completa por $135 dólares por persona.

Dirección: 1827 Adams Mill Road NW, Washington, DC 20009.

State Bird Provisions (San Francisco, CA)

Famoso por su estilo de servicio tipo "dim sum" pero con comida americana contemporánea. El plato más caro es de apenas $45 dólares, lo que lo convierte en uno de los favoritos de la Bahía.

Dirección: 1529 Fillmore St, San Francisco, CA.

Para completar esta lista de excelencia, se deben considerar los siguientes establecimientos que mantienen estándares Michelin con precios competitivos: Indienne en Chicago, Illinois; Gabriel Kreuther en Nueva York, y el icónico Le Bernardin en Nueva York.

Restaurantes abren en Nashville

Lee también: Los 7 tés que te harán lucir un cutis radiante