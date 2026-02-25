Los 7 tés que te harán lucir un cutis radiante

Con múltiples beneficios, los tés con limón representan una de las mejores infusiones desintoxicantes que existen actualmente. Así lo indica la doctora Lamees Hamdan, médico integrativo, naturópata y fundador de Timebeam Beauty, con sede en Dubái. El experto coincide en que tomar tés no solo es beneficioso para la salud de la piel, sino también para el bienestar general.

“Como médico, siempre enfatizo que los pequeños rituales constantes pueden tener un impacto enorme en la salud a largo plazo, y el té es uno de los más sencillos. Tanto las infusiones regulares como las de hierbas pueden ser ricas en polifenoles y antioxidantes, que ayudan a neutralizar el estrés oxidativo y a calmar la inflamación crónica, dos factores desencadenantes de la disfunción metabólica, el envejecimiento prematuro y el desequilibrio cutáneo”, afirma la doctora.

¿Por qué se recomienda tomar tés?

Si bien el té no es indispensable, sí puede renovar el organismo desde dentro. "El té desempeña un papel importante en la salud intestinal y hepática, lo cual considero fundamental para el bienestar general y una piel limpia y resistente. Muchos tés favorecen la digestión, mejoran el equilibrio microbiano y favorecen las vías naturales de desintoxicación del hígado, ayudando al cuerpo a eliminar el exceso de hormonas y subproductos inflamatorios de forma más eficiente", explica Hamdan.

¿Cuáles son los tipos de té y sus diferencias?

El té verde es, sin duda, uno de los más populares. La experta explica que el blanco, verde y negro provienen de la misma planta, Camellia sinensis, pero el sabor y sus propiedades cambian por la oxidación:

Té blanco: Se procesa mínimamente y conserva los niveles más altos de antioxidantes.

Té verde: Se calienta ligeramente para preservar catequinas como el EGCG.

Té negro: Se oxida completamente, resultando en un sabor intenso y menor concentración de antioxidantes.

Matcha 2

¿Qué opción de té buscar para lograr mis objetivos?

Para quienes buscan tratar condiciones particulares, el experto ofrece alternativas funcionales:

Ideal para los brotes: La hierbabuena “favorece el equilibrio androgénico y puede ayudar con el acné hormonal”, además de desintoxicar el hígado.

Para la luminosidad: El té blanco protege el colágeno y la elastina, mientras que el hibisco es rico en vitamina C, ideal para un cutis brillante.

Renovación celular: El té de rooibos favorece la circulación y aporta zinc para la reparación cutánea.

7 de tés recomendados

La República del Té – Magnífico

Té blanco Peonía - Pique

Infusión té - Samovar

Té de diente de león orgánico - Traditional Medicinals

Té de hibisco orgánico - Firebelly Tea

Té verde orgánico zen - Tazo

Té de arándanos e hibisco - Rishi