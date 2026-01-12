ÚLTIMA HORA: Guillermo del Toro PIERDE NUEVAMENTE ante Paul Thomas Anderson, ahora en los Golden Globes 2026

Guillermo del Toro gozó de una nominación como Mejor Director en los Golden Globes 2026 , y aunque muchos mexicanos teníamos la esperanza de que se coronara en esta importante premiación, el director perdió contra Paul Thomas Anderson, quien está siendo ELOGIADO por la película One Battle After Another. Esta no es la primera ocasión en la que el originario de Los Ángeles le arrebata a del Toro un galardón, pues en los Critics Choice Awards del pasado 4 de enero también fue quien se llevó la terna de Mejor Director.

Congrats to Paul Thomas Anderson on winning the 83rd Annual #GoldenGlobes award for Best Director Motion Picture for One Battle After Another! 🥂 pic.twitter.com/UgafAt3tDy — Golden Globes (@goldenglobes) January 12, 2026

¿Qué posibilidades tiene Guillermo del Toro de ganar el Oscar 2026?

Si bien la antesala de los Oscars como lo son los Critics Choice Awards y los Golden Globes no determinan en su totalidad quiénes serán los ganadores o nominados de los premios de La Academia, sabemos que siempre existe cierta tendencia a la que se inclina la crítica, algo que podría preocupar a aquellos que están apoyando a Guillermo del Toro para ganar como Mejor Director en los Oscar 2026.

Pero esto no quiere decir que Frankenstein pierda fuerza en otras categorías como Mejor Diseño de Vestuario, Fotografía o Guion Adaptado; tal vez las posibilidades para que Del Toro se lleve Mejor Director parecen ser mínimas ante el monstruo que ha construido Paul Thomas Anderson o el mismo Ryan Coogler con Sinners, cualquier cosa puede suceder.

¿Qué nominaciones tuvo Frankenstein en los Golden Globes 2026?

Frankenstein se ha ganado el corazón de todas las personas que han disfrutado de esta historia, y si bien en los Golden Globes no se llevó ninguna categoría, estas fueron las nominaciones que recibió:



Mejor Actor en Película de Drama: Oscar Isaac (Victor Frankenstein)

Mejor Actor de Reparto: Jacob Elordi (The Creature)

Mejor Música Original: Alexandre Desplat

Mejor Película de Drama

Mejor Director

En los Critics Choice Awards la película de Guillermo del Toro ganó las siguientes ternas:

