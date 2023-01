Todos escuchamos el nombre de “Guillermo del Toro” y automáticamente se nos forma una sonrisa, ¿a poco no? Ese señor que dicen que huele como a hot cakes y que probablemente sea uno de los seres humanos más agradables a los cuales abrazar. Pero él no sólo es el Tío Memo, porque sabemos bien que esa persona que podría aparentar ternura está lleno de misterios y de ideas que a más de uno ha sorprendido.

Alejandro González Iñárritu y Guillermo del Toro fueron premiados.

Cada que una película trae el sello de Guillermo del Toro, sabemos que estamos a punto de sumergirnos en toda una experiencia que probablemente hasta haga que terminemos en lágrimas, tal es el caso de su más reciente filme: Pinocho.

Si no has visto la película, no te preocupes, aquí no hay ninguna alerta de spoiler, ¡al contrario! espero que con esto te animes, dejes a un lado las dudas, y corras a ver esta obra maestra. Pero quizá te preguntes, ¿por qué Pinocho ha sido tan elogiado?

Pues aunque no lo creas, esta cinta se tardó en realizar 15 años, todo el arduo trabajo se llevó a cabo en Chucho en Guadalajara, Jalisco. Según Guillermo del Toro, este trabajo tiene como objetivo demostrar que: “la animación es arte, la animación es cine y no es un género hecho para niños, sino, un medio que nos va a permitir hablar cosas profundas, dolorosas y hermosas de manera más adulta”.

¿Qué premios se ha llevado Pinocho?

Esta película animada llegó con todo, y es algo que demostró en cuanto empezó la época de premios, pues en los Golden Globes 2023 se llevó el premio a Mejor Película Animada. En los Critics Choice Awards 2023 también ganó el galardón de Mejor Película Animada. Por otro lado, en los Hollywood Music in Awards se llevó el elogio por tener la Mejor Banda Sonora y la Mejor Canción Original. Mientras que en Premios de la Asociación de Críticos de Cine de Chicago ganó como Mejor Guión Adaptado.

Definitivamente Pinocho no ha pasado desapercibido, y todos creemos que la Academia no dejará fuera a esta cinta pues se corre el rumor de que probablemente quede nominada a no una, ni dos, sino tres categorías.

¿Qué podemos esperar de los Oscar 2023 para Pinocho?

Si bien, la crítica que recibió Pinocho fue bastante buena, tanto de expertos como de fans, Guillermo del Toro y su película contendiente podría estar nominado en diferentes ternas del Oscar en su edición 95.

Todo indica que, a parte de estar nominada a Mejor Película Animada, Mejor Canción y Mejor Banda Sonora. ¿Cuándo podrás conocer si nuestro querido Guillermo del Toro participará por un Oscar? ¡Fácil! Este martes 24 de enero a las 7:30 a.m. podrás conocer a los nominados oficiales a los Oscars 95, ¡obvio por Azteca 7!

