Todos escuchamos el nombre de "Guillermo del Toro" y automáticamente se nos forma una sonrisa, ¿a poco no? Ese señor que dicen que huele como a hot cakes y que probablemente sea uno de los seres humanos más agradables a los cuales abrazar. Pero él no sólo es el Tío Memo, porque sabemos bien que esa persona que podría aparentar ternura está lleno de misterios y de ideas que a más de uno ha sorprendido.

Cada que una película trae el sello de Guillermo del Toro, sabemos que estamos a punto de sumergirnos en toda una experiencia que probablemente hasta haga que terminemos en lágrimas, tal es el caso de su más reciente filme: Pinocho.

Si no has visto la película, no te preocupes, aquí no hay ninguna alerta de spoiler, ¡al contrario! espero que con esto te animes, dejes a un lado las dudas, y corras a ver esta obra maestra. Pero quizá te preguntes, ¿por qué Pinocho ha sido tan elogiado?

Pues aunque no lo creas, esta cinta se tardó en realizar 15 años, todo el arduo trabajo se llevó a cabo en Chucho en Guadalajara, Jalisco. Según Guillermo del Toro, este trabajo tiene como objetivo demostrar que: "la animación es arte, la animación es cine y no es un género hecho para niños, sino, un medio que nos va a permitir hablar cosas profundas, dolorosas y hermosas de manera más adulta”.

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¿Qué premios se ha llevado Pinocho?

Esta película animada llegó con todo, y es algo que demostró en cuanto empezó la época de premios, pues en los Golden Globes 2023 se llevó el premio a Mejor Película Animada. En los Critics Choice Awards 2023 también ganó el galardón de Mejor Película Animada. Por otro lado, en los Hollywood Music in Awards se llevó el elogio por tener la Mejor Banda Sonora y la Mejor Canción Original. Mientras que en Premios de la Asociación de Críticos de Cine de Chicago ganó como Mejor Guión Adaptado.

Definitivamente Pinocho no ha pasado desapercibido, y todos sabemos que tiene bien merecida su nominación como Mejor Película en los Oscar 2023.

¿Qué podemos esperar de los Oscar 2023 para Pinocho?

Si bien, la crítica que recibió Pinocho fue bastante buena, tanto de expertos como de fans, Guillermo del Toro y su película contendiente tenía que estar presente en los Oscar en su edición número 95.

Al parecer, y según diversos críticos, el Oscar estaría casi asegurado para Pinocho, pues incluso fans aseguran que el nivel en el que se encuentra esta película no podrá ser superado fácil. Así que cruza los dedos y el 12 de marzo prepárate para apoyar a los cineastas mexicanos que estarán en los Oscar 2023, obvio solo por Azteca 7.

