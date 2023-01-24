Todo sobre la nominación de Alfonso Cuarón a los Oscar 2023.

La fiesta más grande del cine ya está a la vuelta de la esquina, por fin pudimos enterarnos de quiénes son los nominados y la sorpresa, como siempre, es para México, esta vez de la mano de Alfonso Cuarón, un director más que reconocido en la industria Hollywoodense por películas como "Gravedad" o su más reciente cinta "Roma", la cuál más de uno ha escuchado por lo menos una vez tras la popularidad que cobró en el 2018, su año de estreno.

Y hay que admitirlo, el nombre de Alfonso Cuarón no es para nada desconocido para los miembros que conforman la Academia, pues a lo largo de su carrera cinematográfica ha ganado alrededor de 11 premios Oscar, entre otras tantas nominaciones que lo ubican como uno de los mejores cineastas mexicanos. Y esta vez no será la excepción, pues para sorpresa de todos Cuarón logró aparecer entre los títulos nominados a los Oscar 2023, pero esta vez con un cortometraje titulado: Le Pupille.

En resumidas cuentas y para que te quedes con las ganas de correr a ver este corto, te cuento sin spoilers de qué trata: ubicada en un internado bastante estricto, alrededor de los años 40, una niña huérfana desafía, a su particular manera y con una inocencia bastante conmovedora, las reglas que se le han impuesto durante toda su vida, todo esto durante las fiestas decembrinas, pero mucho ojo porque este cortometraje no es una historia de navidad como cualquier otra.

Incluso en palabras del mismo Cuarón, cree que su obra "Le Pupille" tiene cierta conexión con la obra de su amigo Guillermo del Toro, "Pinocho", pues comparten un aire de rebeldía e inocencia que podría hacer llorar a cualquiera que vea uno de estos dos filmes.

Así que la triada de mexicanos conformada por Alfonso Cuarón, Guillermo del Toro y Alejandro González Iñárritu, se encontrarán nuevamente en la gala de los premios Oscar 2023, compitiendo cada uno por Mejor Cortometraje, Mejor Película Animada y Mejor Fotografía, respectivamente. ¡Así que prepara tu mejor ropa! porque el 12 de marzo tenemos una cita para sintonizar Azteca 7 y vivir la #Oscarmanía con la edición 95 de los Oscar.

