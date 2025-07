¿Habrá secuela de Barbie? Sydney Sweeney ya levantó la mano para ser parte

Incluso antes de su fecha de estreno ya se sabía que Barbie sería una de las películas más aclamadas y esperadas de los últimos años. Con 8 nominaciones a los premios Oscars y muchos otros premios debajo de su manga, muchos han esperado que Barbie tuviera una secuela y si bien no se han dado noticias claras al respecto, ahora los rumores se han disparado pues Sydney Sweeney ha hecho una declaración que emocionó a muchos.

Sydney Sweeney desea ser parte de Barbie 2

En una reciente entre con Bustle la actriz que dio vida a Cassie en Euphoria declaró ser una gran admiradora del trabajo de Margot Robbie y que además le encantaría formar parte de la secuela de Barbie, tal vez como alguna de las hermanas de Barbie, esto fue lo que dijo: “Tendría que leer el guion, pero soy una gran gran admiradora de Margot Robbie, así que no me opondría”.

Vale la pena recordar que el universo de Barbie es bastante extenso y que ya existen muchísimas películas que lo han retratado, aunque claro nada como lo que hizo Greta Gerwig. Muchos se emocionaron con las declaraciones de Sweeney, y ya comienzan a imaginarse cuál de las hermanas de Barbie podría ser: Skipper, Stacie o Chelsea.

¿Habrá una secuela de Barbie?

En recientes pláticas el equipo de Warner Bros. ha declarado que les encantaría hacer una secuela para el universo de Barbie, sin embargo no han habido más declaraciones respecto a eso.

Y más vale que no nos emocionemos tanto porque en una entrevista por allá del 2023 Margot Robbie fue cuestionada sobre una posible secuela, entrevista en la que dijo: “Creo que lo pusimos todo en esta (película). No construimos el universo para que fuese una trilogía o algo así. Greta puso todo en esta entrega, no me puedo imaginar una continuación”.

Podría decirse que ahora mismo nos encontramos en el limbo de información, y si bien sabemos que en la industria del cine todo puede pasar, más vale que mantengamos nuestras esperanzas bastante reservadas.