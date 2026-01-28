¿Hayley Williams en el nuevo álbum de The Warning? Esto se sabe sobre una posible colaboración con la banda mexicana

¿Eres fan de Hayley Williams y The Warning? ¡2026 podría ser tu año de ensueño! Todo parece indicar que la cantautora y líder de Paramore aparecerá en el nuevo álbum de la banda regiomontana... O, al menos, eso es lo que han empezado a especular las fans luego de una fotografía compartida por la misma agrupación. A continuación, todo lo que se sabe sobre esta posible - y ya tan esperada - colaboración.

¿Hayley Williams en el nuevo álbum de The Warning? Esto se sabe sobre una posible colaboración

Todo surgió a raíz de un post publicado por Paulina Villarreal, baterista de la banda. En este, hay una imagen que muestra lo que parece ser una lista de nuevas canciones, todas ellas, colaboraciones musicales. Entre los nombres que resaltan en el listado se encuentra el de la mismísima Hayley Williams, lo que ha desatado el furor entre los seguidores de la oriunda de Misisipi, pues nadie esperaba este crossover.

La PRIMERA colaboración de Hayley Williams con un artista mexicano

Al momento, no hay nada 100% confirmado. Sin embargo, de ser verdad, se trataría de la primera colaboración entre la emblemática Miss Paramour con cualquier artista mexicano. En el pasado, José Madero dio a conocer que PXNDX estuvo a punto de colaborar con Hayley Williams para el MTV Unplugged, no obstante, la banda rechazó la propuesta porque no querían hacer colaboraciones "comerciales". Tal historia fue contada por el ex-vocalista de PXNDX a través de su libro de anécdotas y reflexiones Pensándolo bien, pensé mal.

Hayley Williams, una inspiración para The Warning

Una colaboración entre Hayley Williams y The Warning no suena tan descabellada, pues las hermanas Villarreal - Paulina, Daniela y Alejandra - han expresado su admiración por la intérprete de Good Ol’ Days en diversas ocasiones. “Hayley está en otro nivel, porque fue la primera mujer que vimos… Ella significa mucho para nosotras”, revelaron.

¿Qué otros artistas podrían aparecer en el nuevo álbum de The Warning?

Además de Hayley Williams, otros nombres que se alcanzan a ver en la imagen son el de Tom Morello, Linda Linda’s, Demi Lovato, 5 Seconds of Summer, Yungblud e, incluso, Benson Boone. No obstante, ninguna de estas posibles colaboraciones ha sido confirmada, por lo que no queda más que seguir al pendiente de las redes y demás actualizaciones de la agrupación mexicana. A continuación, la imagen para que juzgues por ti mismo: